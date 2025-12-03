La CGT rechazó el nuevo salario mínimo: "Es insuficiente y desconectado de la realidad"

Conocido la decisión del Gobierno, la CGT afirmó que "el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna".

La propuesta de la central "planteo implicaba un aumento acumulado del 71,6%, a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril, como primer paso indispensable para que el salario mínimo vuelva a acercarse a la Canasta Básica Total, actualmente situada en $1.176.852".

Ante nuevo "fracaso", la CGT afirmó que "luchará para que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere definitivamente su valor, vuelva a constituirse en una referencia válida para todas las escalas salariales del país y permita reconstruir el poder de compra perdido desde noviembre de 2023".

El nuevo esquema del salario mínimo

El Gobierno oficializó este miércoles un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirá desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

A partir de diciembre de 2025, el salario mínimo pasa a $334.800. En enero de 2026 se eleva a $341.000 y en febrero alcanza los $346.800. Luego avanza a $352.400 en marzo y a $357.800 en abril. Desde mayo será de $363.000, en junio aumentará a $367.800 y en julio a $372.400. El tramo final, correspondiente al 1 de agosto de 2026, fija el SMVM en $376.600.

Los valores horarios acompañan la misma trayectoria ascendente. Desde diciembre ascienden a $1674; en enero suben a $1705; en febrero llegan a $1734; en marzo alcanzan los $1762; en abril avanzan a $1789; en mayo se ubican en $1815; en junio trepan a $1839; en julio llegan a $1862; y a partir de agosto, a $1883.