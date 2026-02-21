Qué detalles dieron las autoridades tras el hallazgo del cuerpo de Kiara

Tras dos días de incertidumbre y dolor, este sábado se confirmó el hallazgo del cuerpo de Kiara Barrios, la niña de 10 años que fue arrastrada por la fuerza del agua durante el temporal en el arroyo Colorado.

La tragedia ya se había cobrado una víctima: el cuerpo de Patricia Mena, madre de Kiara, fue hallado el jueves a unos 400 metros del lugar del derrumbe.

Luego de conocerse la noticia, se desarrolló una conferencia de prensa en el llamado Punto Cero, en cercanías a la vivienda donde ocurrió el desgraciado hecho, donde se congregaron una importante cantidad de efectivos policiales, agentes municipales y familiares de la víctima.

Participaron el jefe de Policía, Claudio González, y el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, quienes brindaron detalles del procedimiento y del operativo desplegado tras el temporal.

González agradeció la labor de todos los que intervinieron en la búsqueda y anunció que se suspende el operativo hasta la verificación oficial de la identidad cuerpo, mientras que Hirschfeld destacó el trabajo coordinado de todas las fuerzas en estos momentos difíciles.

“Más allá de lo material hay que resaltar el recurso humano, por la voluntad de muchas personas. Bomberos voluntarios, zapadores, municipales, rescatistas, guardavidas, personal policial. Ayer eran 200, hoy 250, todo eso en el afán de buscar a Kiara. Y la contención de la familia. Yo no puedo dar identidades, pero sí decir que en la desembocadura del arroyo una embarcación, de voluntarios, que estaba dentro del comando unificado, divisó desplazándose un cuerpo. Ese cuerpo tiene determinadas características, fue notificado el fiscal en turno. El proceso que sigue es la identificación”, detalló.

El hallazgo fue notificado cerca de las 9.30 horas, y rápidamente se activó el operativo y el traslado del cuerpo a la morgue.

Unos 120 empleados municipales se abocaron a la búsqueda, destacó Hirschfeld, remarcando el compromiso del municipio, que dejará una guardia mínima mientras se continúa en la identificación del cuerpo, indicó el sitio Ahora.

También tomó la palabra el secretario de Desarrollo Humano de Paraná, Enrique Ríos, quien habló del “acompañamiento a los familiares en este momento difícil de dolor”, ratificando el “acompañamiento institucional en todo lo que sea necesario”.