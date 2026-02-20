Cultura por la Memoria dará a conocer públicamente su propuesta anual

El miércoles 25 de febrero, a las 12, se realizará la presentación pública del colectivo CxM / Cultura por la Memoria en el Auditorio de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Profesor Constancio Carminio", ubicada en Italia 61 de la ciudad de Paraná, dentro del ámbito de la Facultad de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales de la Uader. La actividad será abierta al público, con el objetivo dar a conocer esta iniciativa cultural integrada por artistas, trabajadores y gestores culturales locales, que propone desarrollar durante todo el año 2026 una agenda de acciones artísticas y comunitarias en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar en Argentina.

CxM / Cultura por la Memoria se define como un espacio colectivo que busca abordar la memoria desde una perspectiva cultural, poética y participativa. Según la información difundida, la propuesta entiende la memoria no como un ejercicio cerrado sobre el pasado, sino como una práctica viva, capaz de incidir en el presente y habilitar futuros posibles. En ese sentido, el colectivo plantea una programación anual que reunirá distintos lenguajes artísticos y experiencias de participación ciudadana, con instancias de trabajo pedagógico y articulación institucional vinculadas a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

La presentación pública funcionará como instancia de intercambio con la comunidad y permitirá compartir los lineamientos conceptuales del proyecto, sus ejes curatoriales y el horizonte de trabajo previsto para el año. Además, se convocará a instituciones educativas, espacios culturales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación a acompañar y difundir las acciones que se impulsarán a lo largo de 2026.

El colectivo cuenta con antecedentes de trabajo conjunto en el ámbito local, ya que durante el 2025 participó activamente en la organización artística de la marcha por el 49.º aniversario del golpe de Estado en Paraná, donde desarrolló intervenciones urbanas orientadas a visibilizar espacios de memoria y a propiciar instancias de participación sensible en el espacio público. Estas acciones se realizaron en articulación con la Multisectorial de Derechos Humanos y diversas organizaciones locales.

Entrada libre y gratuita, abierta a todo público.