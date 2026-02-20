Suspendieron la 7ª Fiesta Provincial de las Aldeas por las intensas lluvias

La organización de la 7ª Fiesta Provincial de las Aldeas informó la suspensión definitiva del evento que estaba previsto para este sábado 21 de febrero en el predio del Club San José de Aldea Brasilera, debido a las inclemencias climáticas registradas en las últimas horas que impidieron garantizar condiciones adecuadas para su realización. La decisión fue comunicada oficialmente luego de constatar que el espacio donde debía desarrollarse la celebración no se encontraba en condiciones óptimas para recibir al público.

Desde la organización señalaron que la suspensión se produjo luego de varios intentos previos por concretar la fiesta, que venía siendo reprogramada desde noviembre pasado debido a condiciones meteorológicas adversas en cada una de las fechas previstas. Las intensas precipitaciones registradas durante la jornada previa al evento terminaron por imposibilitar la puesta a punto del predio del club, un espacio al aire libre que requiere condiciones específicas para el armado de escenarios, la circulación del público y el desarrollo de las distintas actividades programadas.

Ante este escenario, se resolvió cancelar la edición prevista y proyectar una nueva realización hacia finales de este año, aunque aún no se confirmó una fecha específica.

También se informó el procedimiento para la devolución de las entradas anticipadas adquiridas por el público. Quienes hayan realizado la compra a través de la plataforma digital 1000tickets.com.ar deberán gestionar el reintegro directamente desde el sitio web. Las entradas adquiridas de manera presencial en Casa Breyer deberán devolverse en ese mismo local. Las personas que compraron tickets mediante el municipio podrán solicitar la devolución de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12. Para completar el trámite será necesario presentar CBU o alias, CUIL, apellido y nombre del titular de la cuenta bancaria y un número telefónico de contacto, datos que deberán coincidir con el titular del medio de pago informado.

Finalmente, desde la organización agradecieron la comprensión y el acompañamiento de la comunidad ante la suspensión del evento.