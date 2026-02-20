La Fiesta Provincial del Yatay fue reprogramada

La comisión organizadora de la Fiesta Provincial del Yatay informó la suspensión de la edición prevista para este sábado 21 de febrero debido a las condiciones climáticas adversas y confirmó su reprogramación para el sábado 25 de abril en la localidad de Ubajay, departamento Colón de la provincia de Entre Ríos. La decisión fue adoptada con el fin de garantizar la seguridad de los artistas, los trabajadores y el público, y para asegurar el normal desarrollo de una celebración. El evento mantendrá el mismo cronograma de actividades anunciado originalmente.

Desde la organización señalaron que la suspensión responde exclusivamente a las inclemencias climáticas previstas para la fecha original, situación que impedía llevar adelante las actividades al aire libre previstas dentro del programa. La fiesta incluye espectáculos musicales, destrezas criollas y diversas propuestas culturales que requieren condiciones adecuadas para su realización.

La Fiesta Provincial del Yatay es una de las celebraciones tradicionales de Ubajay, cuenta con actividades vinculadas a la cultura rural, la música folklórica y las expresiones regionales. Para esta edición están previstas presentaciones musicales de Mario Pereyra, Sentimiento Campero y El Patrón del Chamamé. Además, el programa incluye la participación de ballets locales, entre ellos Ubajay Ballet, Ballet Folka y Ballet Corazón del Palmar.

El cronograma también incluye un desfile criollo, montas y jineteadas, junto con el tradicional broche de oro. A estas actividades se sumarán stands de artesanos y puestos gastronómicos, espacios de juegos, cocina en vivo con productos derivados del yatay y degustaciones destinadas al público.