Atraso laboral: el país necesita crecimiento, riquezas y fuentes de trabajo

Se sancionó finalmente en la Cámara de Diputados y pasó a senadores la mal llamada reforma laboral. Desde hace largo tiempo se ha querido modificar la legislación en material laboral. Aquí, lamentablemente se han tirado derechos legítimos alcanzados con el peronismo y con el radicalismo que consagró muchos derechos con Crisólogo Larralde, que fue quien ayudó a alcanzar el Artículo 14 bis en la Constitución Nacional.

El país necesita crecimiento, riquezas y fuentes de trabajo, pero con una ley que cercene los derechos de los trabajadores no se avanza. La eliminación del fuero laboral significa atrasar 50 años. Además, con esta ley los periodistas pierden el Estatuto del Periodista y con eso se ataca también. Además se deja sin posibilidad de ser parte del contrato de trabajo a quienes se despeñan con plataformas y otros rubros.

Creer que con esta legislación se van a crear fuentes de trabajo es incorrecto y lo único que se va a lograr es que desaparezca el trabajo formal y se multiplique el empleo en negro.

Hay que decirlo claramente, como en la época de Menem, en general el gremialismo ha caído en la traición y ahora vuelve a ser cómplice en la sanción de esta ley.

(*) Ex diputado nacional, ex diputado provincial, ex convencional constituyente y actual diputado provincial