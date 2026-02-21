El Frente Entrerriano Federal se pronunció en contra de la reforma de la Constitución Provincial

La convocatoria fue encabezada por el presidente partidario, Nicolás Parera Deniz, los vicepresidentes Florencia Busti y Daniel Cedro, y el presidente del Congreso Provincial, Jorge Móndolo

Integrantes concordienses del Consejo Provincial del Frente Entrerriano Federal se reunieron en la sede del Sindicato La Bancaria de la ciudad de Concordia. La convocatoria fue encabezada por el presidente partidario, Nicolás Parera Deniz, los vicepresidentes Florencia Busti y Daniel Cedro, y el presidente del Congreso Provincial, Jorge Móndolo. La reunión abordó una extensa agenda que incluyó cuestiones salariales, la organización interna del partido y el rechazo a una eventual reforma de la Constitución Provincial.

Aumento en negro: una propuesta inaceptable

Se calificó de inaceptable el aumento salarial acordado por el Gobierno Provincial y el gremio mayoritario en carácter no remunerativo ni bonificable. Los referentes partidarios señalaron que otorgar incrementos bajo esta modalidad equivale, en los hechos, a un aumento en negro: un mecanismo que perjudica directamente a los trabajadores al no impactar en el cálculo de aguinaldos, jubilaciones, antigüedad ni otros derechos adquiridos. Esta modalidad puede ser un alivio coyuntural, pero gobernar implica dar soluciones estructurales y previsibles, no parches transitorios propios de una lógica empresarial. El partido exige que cualquier recomposición salarial sea otorgada de manera remunerativa y bonificable, en cumplimiento de los derechos laborales vigentes.

Una Jornada Programática para construir propuestas de gobierno

Como parte del fortalecimiento de la identidad política y la capacidad propositiva del partido, el profesor Jorge Móndolo promovió la organización de una Jornada Programática que convocará a ex funcionarios, técnicos y militantes del espacio. El objetivo es trabajar de manera colectiva en las distintas áreas de gestión, elaborando propuestas concretas en materia de salud, educación, economía, obra pública, seguridad y demás ejes centrales del gobierno provincial y municipal. El Frente Entrerriano Federal reafirma así su compromiso con la construcción de alternativas serias y fundamentadas para el conjunto de la sociedad entrerriana.

Rechazo firme a la reforma de la Constitución Provincial

El punto de mayor debate de la reunión fue el rechazo unánime a cualquier intento de reforma de la Constitución Provincial de 2008. El Frente Entrerriano Federal sostiene que la presentación de una hipotética reforma como una medida de ahorro fiscal constituye una premisa engañosa: la eventual eliminación de una cámara legislativa no implicaría una reducción sustancial del gasto estructural, dado que el personal pertenece a planta permanente y continuaría en la estructura estatal. Lo que sí se vería afectado es la capacidad institucional del Poder Legislativo para ejercer su función de contrapeso frente a los demás poderes del Estado.

El partido recuerda que la Constitución de 2008 fue fruto de una consulta popular y del consenso de todas las fuerzas representadas en la Convención Constituyente. Su texto incorporó órganos de control con autonomía funcional y rango constitucional, estándares avanzados en materia de transparencia, organización del Ministerio Público Fiscal, derechos colectivos y protección ambiental. No es un dato menor que, bajo el régimen constitucional vigente, un ex gobernador haya sido condenado en el marco de un proceso judicial que evidenció la independencia y autonomía real de los órganos de control.

Resulta además paradójico que se impulse una reforma desde una práctica de gobierno que no ha demostrado apego estricto al texto constitucional vigente. Durante 2024 se sostuvo el cobro de un tributo sin ley formal que lo autorizara, en tensión directa con el principio —consagrado tanto en la Constitución Provincial como en la Nacional— de que ningún tributo puede ser exigido sin una ley que lo establezca. A ello se suma un antecedente reciente y concreto: el Gobierno alteró la fecha expresamente fijada por la Carta Magna para la apertura de sesiones ordinarias, incumpliendo una disposición constitucional explícita. Estos antecedentes reflejan una preocupante relativización de la norma constitucional en la práctica, mientras simultáneamente se plantea su reforma.

El partido señala asimismo que la Constitución de 2008 aún mantiene deudas de implementación —entre ellas, la efectiva puesta en funcionamiento de la Defensoría del Pueblo— por lo que resulta institucionalmente contradictorio pretender su modificación sin haber cumplido con su desarrollo y aplicación completa.

El Frente Entrerriano Federal concluye que Entre Ríos no necesita una reforma constitucional motivada por consignas coyunturales. Necesita instituciones sólidas, órganos de control con plena institucionalidad y una Constitución que preserve el equilibrio de poderes —no que sea reformada para acompañar las necesidades circunstanciales del gobierno de turno.