Paritaria estatal: el Gobierno mejoró la oferta salarial y elevó los montos

Este viernes se retomó la paritaria estatal entre el Gobierno provincial y los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), luego del primer encuentro realizado el jueves, que había pasado a cuarto intermedio hasta el mediodía de hoy.

En la reunión inicial, en el marco de la paritaria 2026, el Ejecutivo había ofertado para los trabajadores activos una suma fija variable, no remunerativa y no bonificable, de entre 130.000 y 280.000 pesos a partir de febrero. Sin embargo, las partes no alcanzaron un acuerdo y resolvieron continuar las negociaciones este viernes.

Tras un nuevo intercambio durante la mañana, se dispuso un cuarto intermedio hasta las 18, cuando el Gobierno presentó una propuesta superadora. La nueva oferta eleva los montos a una franja de entre 150.000 y 320.000 pesos para el personal activo, con liquidación según la antigüedad. Según se explicó, quienes hoy perciben menos de 100.000 pesos por este concepto verían incrementado el monto en función de los años de servicio, mientras que los salarios más altos podrían alcanzar hasta 270.000 pesos.

En el caso de los jubilados, que actualmente perciben 25.000 pesos, la propuesta oficial eleva esa cifra a 75.000 pesos, es decir, 50.000 pesos más, supo ANÁLISIS.

Desde los sectores gremiales señalaron que los nuevos valores absorberían sumas que ya se venían pagando, y advirtieron que, aunque la propuesta se presenta como un aumento de entre 150.000 y 320.000 pesos, en la práctica incluye los 50.000 pesos que actualmente se liquidan, por lo que el impacto real sería menor al anunciado.

Las negociaciones continuarán, a la espera de una definición por parte de los sindicatos.