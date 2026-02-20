El Carnaval del País entra en su tramo final con la elección de reina y las últimas noches de desfile

La ciudad de Gualeguaychú transita las jornadas decisivas de la edición 2026 del Carnaval del País, que se desarrolla durante la temporada estival en el corsódromo local con miles de espectadores, transmisión en vivo y un despliegue artístico que de comparsas. Además, este viernes 20 de febrero cuatro candidatas se disputarán la corona de Reina.

El responsable de prensa del evento, Diego Hilt Quiroz, confirmó en A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7) que este viernes se realiza la elección de la nueva soberana y las dos últimas noches de desfile, previstas para el sábado y el día 28, con el objetivo de cerrar una temporada que, según afirmó, mantiene un balance positivo en términos de convocatoria, puesta escénica e impacto turístico. La celebración comenzó el 3 de enero y se extendió a lo largo de varias fechas, con organización conjunta entre el municipio, la comisión del carnaval y las comparsas, que trabajan durante los meses previos para llegar a la pasarela con sus propuestas.

Durante la entrevista, el vocero describió el clima previo a las instancias finales y señaló: "acá estamos esperando lo que será esta noche, que tenemos la fiesta de la elección de la reina, o sea que hoy conoceremos el nombre de la nueva soberana de la Fiesta Nacional Carnaval del País, y también preparándonos con todo para las últimas dos noches de carnaval". Según relató, la temporada comenzó con condiciones meteorológicas adversas que afectaron la concurrencia inicial. "Tuvimos un carnaval que arrancamos el 3 de enero, estábamos casi brindando y ya estábamos de carnaval, fue como una seguidilla de festejos. Las primeras noches no tuvimos el número que estábamos esperando porque tuvimos jornadas de mucho frío", explicó, y recordó que incluso hubo lluvias que complicaron el inicio. Sin embargo, indicó que la asistencia mejoró progresivamente y que el cierre de enero arrojó cifras satisfactorias, tendencia que fue creciendo durante febrero, que suele ser el período de mayor afluencia.

El fin de semana largo reciente marcó uno de los picos de asistencia. Hilt Quiroz detalló que se registró ocupación hotelera plena y cifras masivas de público en el corsódromo. "Tuvimos 100% de ocupación hotelera, lo cual habla justamente de estas escapadas que hace la gente. Fueron las tres noches con un gran marco de público, 24.000 personas el sábado, 20.000 el domingo y 19.000 el día lunes", precisó. Para el organizador, "el carnaval sigue siendo el gran motor del turismo en la ciudad", afirmó y subrayó que llegan visitantes de distintos puntos del país y del exterior, incluso provenientes de Rusia, Estados Unidos, Panamá y México.

La programación de cierre se desarrolla bajo estrictos preparativos organizativos, en especial después de los inconvenientes registrados en la elección de la reina del año anterior. En ese sentido, el responsable de prensa explicó que se introdujeron cambios para evitar errores. "Se ha trabajado durante todo el año de cara a esta nueva elección, para no tener ningún tipo de inconvenientes, ningún tipo de error como ocurrió el año anterior, la comisión ha trabajado intensamente en esto, han habido cambios en lo que tiene que ver también con quiénes son los encargados de fiscalizar y el escribano presente al momento del escrutinio". Además, Hilt Quiroz señaló que la coronación podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del evento, desde las 21.

Consultado por la calidad artística de la temporada, Hilt Quiroz consideró que el nivel de este año es particularmente competitivo. "La verdad que es un nivel excepcional lo que se ha logrado en este 2026", señaló, y agregó que la paridad entre comparsas hace difícil anticipar un resultado. "Está muy muy peleado, a algunos les gusta una; a otros, otra, y cuando haces el balance está muy repartido, así que la elección va a ser sumamente difícil, seguramente la diferencia de puntajes será mínima", indicó.

El evento también contó con visitas institucionales y figuras públicas. Entre ellas se destacó la presencia del dirigente político Daniel Scioli, que asistió semanas atrás. El entrevistado explicó que la visita se relaciona con el reconocimiento oficial que distingue a la celebración como fiesta nacional, distinción obtenida tras gestiones conjuntas entre el municipio y la organización del carnaval. Además, adelantó que se esperan nuevas presencias de funcionarios provenientes de distintas localidades bonaerenses durante las noches finales.

Las condiciones climáticas siguen siendo una variable en la planificación. El vocero señaló que la organización monitorea permanentemente los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y de otras entidades especializadas para decidir eventuales modificaciones. Explicó que existe un protocolo que establece esperar hasta las 21 para confirmar si se realiza una jornada en caso de mal tiempo, mecanismo que ya se aplicó recientemente cuando la lluvia cesó minutos antes de esa hora y permitió concretar el desfile. "Siempre estamos mirando hacia arriba a ver qué es lo que pasa con el tiempo", graficó.

En la recta final, la expectativa está puesta tanto en la respuesta del público como en el acompañamiento local. El responsable de prensa destacó que las primeras y las últimas noches suelen tener mayor presencia de residentes de la ciudad, que concurren para ver el estreno de las comparsas o despedir la temporada.

Al invitar a quienes todavía no asistieron, Hilt Quiroz remarcó la magnitud internacional del espectáculo y lo ubicó entre los grandes carnavales del mundo. Señaló que se trata de una propuesta que "hay que conocer al menos una vez" y destacó características del predio, como el sector adaptado para personas con movilidad reducida, diseñado para garantizar comodidad y accesibilidad.

Las cuatro candidatas a la corona

Mari Mari - Mary Ann Morrison: tiene 29 años, es escribana y cuenta con cuatro años en la comparsa.

Ara Yevi - Manuela Scorzelli: tiene 24 años, es docente de Nivel Inicial y profesora de Hip Hop, y cuenta con una trayectoria en el carnaval que data desde 2018.

O Bahía - Ángeles Félix: tiene 28 años, es futura profesora universitaria de Educación Física, ya que está a solo dos finales de recibirse, y cuenta con 13 años de historia en la comparsa.

Papelitos - Valentina Giménez: tiene 25 años, es administrativa en un laboratorio privado y cuenta con cinco años de pasión papelitera.

Entradas a la venta

-General (con acceso a tribuna): $10.000.

-Silla: $20.000.

-Mesa (4 ubicaciones): $100.000.

La boletería del Corsódromo estará abierta este viernes hasta las 13 y desde las 17 hasta el final del espectáculo.