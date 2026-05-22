Concordia, al igual que Nación, sigue achicando su planta de personal

La discusión sobre el tamaño del Estado suele quedar atrapada en consignas. De un lado, quienes defienden cualquier estructura como si fuera intocable. Del otro, quienes celebran cada reducción como si, por sí sola, demostrara eficiencia.

En el medio quedan los datos.

Y los datos muestran que Concordia también viene achicando su planta de personal.

Según la información trabajada a partir del Portal de Transparencia Municipal, la cantidad total de empleados de la Municipalidad pasó de 3.090 agentes en noviembre de 2023 a 2.581 en abril de 2026. Es decir, hay 509 empleados menos, lo que representa una reducción del 16,47 %.

El dato es importante porque muestra una baja significativa: en poco más de dos años, la nómina municipal se redujo en una proporción cercana a uno de cada seis agentes.

También debe señalarse que la comparación incluye, en ambos extremos temporales —noviembre de 2023 y abril de 2026— no solo personal administrativo, técnico, operativo o de servicios, sino también funcionarios políticos y cargos electivos como el Presidente Municipal, el Vicepresidente Municipal y los 13 concejales.

El nuevo corte también actualiza el análisis publicado anteriormente en El Entre Ríos, donde se había señalado que, a noviembre de 2025, la planta municipal total era de 2.757 agentes. Con los datos de abril de 2026, ese número vuelve a bajar: de 2.757 a 2.581 empleados. Son 176 personas menos en cinco meses, una reducción adicional del 6,38 %.

Conviene hacer una precisión: estos números muestran una variación de la planta informada, pero no explican por sí solos las causas de cada baja. Allí pueden convivir jubilaciones, finalización de contratos, renuncias, reordenamientos internos, no renovación de vínculos o decisiones administrativas específicas. Por eso, el dato permite afirmar que la planta se redujo; no permite, sin información adicional, calificar automáticamente cada baja como despido, ajuste, depuración o mejora de eficiencia.

La mayor baja se observa en Desarrollo Humano, con 50 agentes menos. Luego aparecen Secretaría de Gobierno, con 41 menos; Obras Públicas, con 29 menos; Servicios Públicos, con 26 menos; y Desarrollo Productivo, con 18 menos.

Salud es la excepción: mantiene exactamente la misma cantidad de agentes, 374 en noviembre de 2025 y 374 en abril de 2026.

El dato no permite, por sí solo, concluir si hubo pérdida de capacidad operativa o una reorganización interna más eficiente. Pero sí muestra que la reducción no se concentró únicamente en áreas administrativas, sino también en reparticiones vinculadas con funciones sociales, territoriales y de prestación cotidiana.

Una tendencia local dentro de un clima nacional

La reducción local adquiere otra dimensión cuando se la mira junto con lo ocurrido en el Estado nacional. Sobre la base de datos del INDEC, desde la asunción de Javier Milei dejaron de trabajar para el Estado 67.253 personas. En la Administración Pública Nacional, la dotación pasó de 233.098 trabajadores en noviembre de 2023 a 187.734 en marzo de 2026, con una caída de 45.364 trabajadores.

La Nación redujo más. Concordia redujo menos. Pero la tendencia general es parecida: menos personal estatal y una mirada política donde achicar estructuras aparece, muchas veces, como señal de orden administrativo.

No corresponde confundir los planos. La Administración Pública Nacional tiene otra escala, otras competencias y otra estructura. Concordia, en cambio, es un municipio: presta servicios directos, cotidianos, visibles para el vecino. Tampoco corresponde afirmar que la reducción municipal sea consecuencia directa de la política nacional. Eso sería forzar el análisis. Pero sí puede decirse algo más prudente: Concordia se mueve dentro de un clima político y administrativo donde la baja del personal estatal y la reducción del gasto público tienden a ser presentadas como indicadores de gestión.

Menos empleados no siempre significa mejor Estado

El dato de abril de 2026 no es un hecho aislado. Confirma que la reducción de personal continuó después de la primera medición publicada.

Pero contar menos empleados es una información, no una política pública completa. La verdadera discusión empieza después del número: si esa reducción mejora la organización municipal, permite prestar mejores servicios y elimina estructuras innecesarias, o si termina afectando capacidades estatales difíciles de reconstruir.

Cuando la lógica del ajuste baja desde la macroeconomía al territorio, deja de ser una planilla y empieza a relacionarse con funciones concretas: servicios públicos, asistencia social, salud, mantenimiento urbano, obras, reclamos y atención directa al vecino.

Por eso, la discusión no debería resolverse con una consigna. Ni defensa automática de cualquier estructura estatal ni aplauso automático a cada recorte. El empleo público necesita control. El gasto público necesita revisión. Las estructuras sobredimensionadas deben corregirse. Pero achicar puede ser una herramienta, no una doctrina completa de gobierno.

Un país, una provincia o una ciudad no se administran solamente restando. También se gobierna definiendo prioridades, cuidando capacidades estatales útiles y explicando qué se gana y qué se pierde con cada reducción.

Concordia muestra, con sus propios datos, que el achicamiento de la planta estatal también tiene expresión local. La diferencia está en la escala. La coincidencia está en la tendencia. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: si el Estado que se achica también funciona mejor, o si simplemente aprendió a mostrar menos nombres en la nómina como si eso, por sí solo, fuera una gestión exitosa.

Porque reducir agentes, no renovar contratos o disminuir estructuras puede ordenar una planilla. Lo que todavía debe demostrarse es si también ordena la ciudad, mejora los servicios y fortalece la respuesta del Municipio frente al vecino.

El tiempo dirá si la reducción fue parte de una reforma inteligente o apenas la forma más rápida de exhibir austeridad. Esa será la verdadera prueba: no cuántos empleados menos tiene el Estado municipal, sino si con menos estructura puede hacer más, hacerlo mejor y no dejar vacíos que después cuesten mucho más que el supuesto ahorro inicial.

(*) Contador Público – Abogado – Escribano

(Esta columna fue publicada originalmente en El Entre Ríos)