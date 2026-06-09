Iñaki Arrías y sus 5 triunfos seguidos en el TCPM: “Es muy lindo quedar en la historia”

Por quinta carrera consecutiva, el paranaense Iñaki Arrías logró la victoria en el TC Pista Mouras y estiró la ventaja en el campeonato. Con el Ford que prepara el Candela Competición, el entrerriano llegó a 230.5 puntos y ganó en todas las carreras que participó; sólo se ausentó en la apertura del certamen.

“Ganamos porque seguimos trabajando muchísimo en conjunto con el equipo. Esta carrera fue la que menos firme caímos, inclusive en el entrenamiento del sábado. Por suerte nos recuperamos bastante rápido, gracias al laburo de los chicos con el auto”, aseguró Arrías.

Luego, explicó dónde estuvo la clave para llevarse el triunfo: “Después, en la final, hicimos una maniobra increíble por fuera. Aguantamos todo el curvón, creo que eso nos permitió ganar, porque después iba a ser extremadamente difícil poder pasarlo”.

Por otra parte, se refirió a su vehículo: “El auto está súper firme. Sabemos que estamos muy bien, y por eso nos ilusionamos, pero faltan muchas carreras y no es fácil. Lo más importante es la Copa de Plata, donde no nos podemos caer. El Ford viene demostrando el 100% y yo también arriba, así que hay que seguir por este camino”.

Y finalizó: “Es muy lindo quedar en la historia, marcar un récord en una categoría de la ACTC es algo increíble. Uno nunca se lo espera, porque lo veía por la tele y parecía realmente lejano. Es un lindo empujón anímico”.