Efectivos de la Policía Federal Argentina evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba

El Ministerio de Economía fue evacuado este lunes tras una amenaza de bomba, según confirmaron fuentes oficiales. A raíz del alerta, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desplegaron un operativo en el edificio ubicado sobre Hipólito Yrigoyen al 250 y coordinaron la salida del personal.

Trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) relataron a este medio que la policía quedó a cargo del procedimiento y realizó una inspección en las instalaciones: “La policía estaba a cargo del edificio haciendo la revisión”, señalaron desde las inmediaciones del ministerio.

Mientras gran parte de los empleados fue evacuada y permaneció en los alrededores de Plaza de Mayo, en el área privada del ministro Luis Caputo no se alteró la actividad y continuaron dentro del edificio.

Tal es así que el titular del Palacio de Hacienda compartió en su cuenta oficial de X una foto de su encuentro con el expresidente de Colombia, Iván Duque. “Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato, y las próximas elecciones en su país”, escribió.

Según el testimonio de uno de los trabajadores, los efectivos recorrieron los distintos pisos para informar sobre la situación y ordenar la evacuación. “La policía iba piso por piso avisando que había una amenaza de bomba”, indicó.

El último operativo policía de características similares había tenido lugar en mazo, por la aparición de un paquete sospechoso a las afueras del Congreso -por el que se montó un operativo especial-, consignó el diario La Nación.

El “artefacto”, como informó entonces este diario, fue hallado en Combate de los Pozos 53 cerca de una cabina de gas. Al lugar se desplazó personal de Explosivos de la Policía Federal Argentina.

Minutos después de que se analizara el objeto, el resultado arrojó negativo, indicaron desde la PFA a este medio. Se trataba de una caja que no contenía amenaza alguna. “Una falsa alarma”, repitió una fuente del Congreso.