Con fondos provinciales, se licitarán 18 nuevas viviendas en Herrera

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, señaló que "desde el gobierno de Rogelio Frigerio estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos, haciendo realidad uno de sus mayores anhelos: el acceso a la vivienda propia, base fundamental para el desarrollo de las familias".
Asimismo, indicó que "la construcción de nuevas soluciones habitacionales tiene el potencial de convertirse en un importante motor de crecimiento económico, favoreciendo la inclusión social, fortaleciendo el hogar como núcleo familiar y promoviendo la expansión de la industria de la construcción, una actividad intensiva en la generación de empleo".
Herrera: 18 viviendas
El proyecto contempla la construcción de seis viviendas de un dormitorio y 12 viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Las unidades habitacionales tendrán un plazo de ejecución de 15 meses.