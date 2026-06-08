Crespo: ponen en marcha una millonaria inversión de biogás

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, participó de la firma de una Carta de Intención para la puesta en marcha de un proyecto de biogás en Crespo que demandará una inversión cercana a los 200 millones de dólares. Recorrió además el predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, donde avanzan las gestiones para recuperar terrenos que serán destinados al desarrollo de la comunidad.

La primera actividad tuvo lugar en el auditorio municipal, donde se concretó la firma de una Carta de Intención entre la empresa Dosbio y las firmas Calisa y Néstor Gastaldi e Hijos SRL, que proveerán la materia prima necesaria para transformar residuos de la producción avícola y porcina en energía limpia y renovable. El proyecto, considerado uno de los más importantes de su tipo en la región, permitirá aprovechar subproductos de la actividad productiva para generar biogás y biofertilizantes, impulsando un modelo de economía circular con impacto ambiental positivo.

Durante el acto, Colello destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para generar nuevas oportunidades de desarrollo. “Como siempre dice el gobernador Rogelio Frigerio, el verdadero progreso y el verdadero crecimiento de la provincia y de los municipios se construyen trabajando codo a codo con el sector privado, poniendo al gobierno de cara a quienes producen, a quienes generan empleo y preguntándoles qué necesitan”, expresó. Dijo además que “en este caso, además, se trata de una solución ambiental que aprovecha los residuos de la producción avícola y porcina para transformarlos en energía limpia, generando una nueva unidad de negocio, empleo y desarrollo para toda la región”.

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Rosa Hoffman, resaltó el impacto positivo del proyecto en términos ambientales y productivos. “Es muy importante que mediante estas acciones resolvamos situaciones que traían inconvenientes ambientales y generemos empleo verde, con la concreción de este proyecto que está en una etapa de ejecución muy importante”, señaló.