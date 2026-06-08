La Comuna de Yeso Oeste será la anfitriona de la nueva reunión de "Río Nativo"

El viernes 26 en la localidad de Yeso Oeste, departamento La Paz, se llevará a cabo una nueva reunión de los representantes de las distintas comunidades que conforman la Microrregión "Río Nativo".

Allí se continuará desarrollando la agenda de actividades que lleva adelante esta organización de más de 25 ciudades y localidades del Noroeste de la provincia.

​Se trata de un proyecto de desarrollo e integración regional que agrupa a municipios, comunas y juntas de gobierno, bajo una misma identidad.

La propuesta busca potenciar el turismo y la economía local cooperando en bloque, en lugar de que cada pueblo compita o se promocione por separado.

Teniendo al río Paraná como columna vertebral y al monte nativo como escenario, la oferta de la microrregión abarca una gran diversidad de atractivos. Naturaleza, río, playas, pesca deportiva, senderismo (trekking), reservas naturales y deportes náuticos.

También contempla aspectos relativos a ​bienestar y diversión como termas y parques acuáticos (con polos fuertes en la zona como María Grande o La Paz), cultura local con fiestas populares, gastronomía regional, carnavales y circuitos por entornos rurales y costeros.

Rio Nativo ​es, básicamente, una marca y un espacio de gestión para descubrir un Entre Ríos profundo, combinando la mística del río con la identidad de los pueblos del Noroeste provincial.

Sobre esta próxima reunión, el titular de la comuna de Yeso Oeste, Javier Vera, destacó "la importancia que reviste para nuestra localidad, de haber sido designada para esta nueva reunión de las comunidades que integramos este Corredor turístico para seguir avanzando en los temas que nos son comunes y por los cuales Río Nativo es el eje central que nos aglutina", remarcó.