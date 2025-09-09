Detuvieron al acusado de asesinar de un disparo al "Ogro" Godoy en el barrio Capibá de Paraná

El acusado, de 26 años, será imputado por la fiscal Patricia Yedro por un homicidio y dos tentativas de homicidio,.

Joel Miguel Lechmann, de 26 años, ya se encuentra detenido en la Alcaidía de Tribunales, a la espera de ser imputado y probablemente enviado a la cárcel por el homicidio de Mariano Ezequiel godoy, más conocido como "Ogro", quien murió de un disparo en el pecho en la noche de este lunes en el barrio Capibá de Paraná.

El crimen conmocionó a este sector de la zona sur de la ciudad, luego de varios días de peleas entre los dos grupos enfrentados, cuyas viviendas están separadas por un pasillo.

Tal como informó ANÁLISIS, el homicidio sucedió alrededor de las 22.40, en el marco de los altercados que se venían produciendo entre Mario Rubén René y Joel Miguel Lechmann, por un lado, y Cristian Godoy, Ezequien Godoy y Diego Francisconi, por otro. El primero de los Godoy mencionados había resultado herido de un balazo en una pierna.

La agresión fatal se produjo en un estrecho pasillo que separa las viviendas de los involucrados en el conflicto y el resultado fue que Ezequiel Godoy recibió el impacto de una bala en el pecho y su muerte prácticamente inmediata. Tenía 30 años.

En tanto, Cristian Godoy, de 27 años, sufrió una herida de arma de fuego en los testículos, y Francisconi, de 28, fue alcanzado por un balazo en el muslo derecho.

El autor del homicidio, según los testigos relevados por los investigadores de la División Homicidios, es Lechmann, quien se dio a la fuga inmediatamente después. En tanto, René fue detenido por el delito de Abuso de armas ya que agarró el mismo revólver calibre 22 y comenzó a disaprar, sin herir a nadie.

Finalmente, Lechmann fue detenido en horas del mediodía de este martes, y será indagado por la fiscal Patricia Yedro por el homicidio de Mariano Godoy, y por el intento de homicidio de Cristian Godoy y de Francisconi.