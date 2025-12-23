Brutal agresión a un reconocido deportista de Tala: “Fue un intento de homicidio”, dijo el padre

El adolescente recibió un disparo de aire comprimido efectuado por un desconocido. Hasta el momento no hay detenidos por el hecho.

Rosario del Tala quedó sacudida por un hecho de violencia que tuvo como víctima a Felipe Rosales, reconocido ciclista y elegido Deportista del Año 2024. El joven de 17 años fue baleado el martes 16 de diciembre pasado, mientras circulaba en moto como acompañante por calle Ramírez, entre España y Colón. El proyectil quedó alojado en su cuello y obligó a una atención médica de alta complejidad.

Iván Rosales, padre del adolescente baleado, recordó en diálogo con Ahora.com la noche del ataque. Felipe había viajado a Maciá para ayudarlo en unos trabajos, dijo el hombre, quien es empleado de Vialidad Provincial.

El hombre tiene otras changas fuera del horario laboral en el organismo provincial. Al regresar a Rosario del Tala, cerca de la 1, Felipe, que está viviendo en Córdoba y viajó a su ciudad natal para entregar el premio que recibió el año pasado, salió a dar una vuelta en moto con un amigo un año mayor que él.

Todo estaba tranquilo hasta que escucharon una explosión cuando llegaron a la esquina céntrica de calle Ramírez y Colón. “Felipe sintió el golpe de una piedra”, relató Rosales, pero en realidad ese golpe era un balín de aire comprimido. Al llegar a su casa, el joven apenas alcanzó a decir: “Me falta el aire”.

El padre lo trasladó de inmediato al hospital: “Las enfermeras y las doctoras le ponen oxígeno y placa. Y de inmediato deciden realizar una atención de alta complejidad”. Luego fue derivado a una clínica de Crespo, donde permaneció internado durante tres días.

Este martes tienen que regresar a la clínica para revisión y para saber si Felipe podrá seguir practicando deportes: este año fue campeón con el club Maitenzo de Córdoba en básquet.

La familia realizó la denuncia en la policía esa misma noche y entregó pruebas a la fiscal Emilce Reynoso. “Tenemos sospecha de quién es la persona que le tiró. Entregué fotos impresas a la Fiscalía”, aseguró Iván, quien no duda: “Esto fue un intento de homicidio. La persona que tiró sabe tirar, por eso las pericias apuntan a alguien con conocimiento”.

El padre también expresó la dureza de enfrentar al presunto agresor en la calle: “Es muy fuerte poder cruzarlo y no hacer nada”. Y agregó: “No le deseo a nadie lo que nos tocó vivir”.

El caso sigue bajo investigación. La comunidad de Tala acompaña a Felipe, símbolo del deporte local, mientras se espera que la justicia avance con medidas concretas. Por ahora la justicia no ordenó detenciones.