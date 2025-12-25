Noche buena y madrugada de Navidad sin quemados por pirotecnia y algunos accidentes con heridos en Entre Ríos

Entre la tarde noche del 24 y la madrugada de Navidad no se registraron personas quemadas por uso de pirotecnia en la provincia, según se informó desde la Policía. Sí hubo varios accidentes, algunos de ellos con lesionados graves.

Un accidente de tránsito que podría haber dejado consecuencias mucho peores ocurrió en horas de la noche de este miércoles 24 de diciembre, en avenida Ramírez de Paraná, donde un utilitario cuyo conductor realizaba maniobras peligrosas terminó incrustado contra una vivienda.

El siniestro vial ocurrió a dos horas y unos minutos de la Navidad, cuando todavía había algo de tránsito en la principal arteria de la capital provincial, en la mano que va hacia el sur. El vehículo Fiat Fiorino había pasado la intersección de calle Pasteur y comenzó a acelerar y a pasar vehículos en forma alocada.

Luego de adelantarse a un auto por la derecha, el conductor pisó el acelerador y se adelantaba por uno y otro carril zigzagueando hasta que pegó el volantazo hacia la derecha y terminó incrustado contra el portón de una vivienda, a la altura de calle Ascasubi. Aparentemente habría querido esquivar a una persona o bien tuvo una distracción que le hizo perder el control del rodado.

“No tiene ningún sentido lo que quiso hacer, no se entiende”, dijo a ANÁLISIS un testigo directo del suceso.

El conductor salió por sus propios medios y fue increpado por veicnos. Foto: Gentileza Ahora.

Milagrosamente, no sufrió lesiones de gravedad, pese a los daños prácticamente totales que sufrió el vehículo y por cómo quedó el portón de la casa. Algunos vecinos lo increparon, pero la situación luego se calmó y no pasó a mayores.

Choques con heridos

En calle Monseñor Rosch de Concordia, frente al Club Profesionales, ocurrió un accidente de tránsito que demandó la intervención del a comisaría quinta. Se informó que un joven de 20 años, que iba acompañado por una mujer y otro muchacho, circulaba por dicha arteria en su vehículo WW Bora. Allí perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica.

Todos los ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital Masvernat, donde fueron asistidos por las notorias lesiones padecidas en el siniestro.

En tanto, en Concepción del Uruguay, en horas de la siesta de este miércoles, un motociclista resultó con graves heridas. El choque ocurrió alrededor de las 13,45, en la intersección de Teniente Primero Ibáñez y José Hernández.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos motos: una Kawasaki Kaser, conducida por un hombre de 42 años, que circulaba por calle Teniente Primero Ibáñez, y otra Zanella ZB, guiada por un joven de 26 años, que lo hacía por José Hernández.

A raíz del impacto, ambos conductores debieron ser trasladados de urgencia en ambulancia de Vida al hospital Justo José de Urquiza. Tras ser examinados, se informó que el joven de 26 años presenta lesiones graves, como traumatismo de cráneo severo con fractura y hundimiento sutural. Permanecía con respiración asistida en la Unidad de Terapia Intensiva. En tanto, el otro involucrado presenta una luxación en el dedo pulgar de la mano derecha y una fractura costal.

Por disposición del fiscal interviniente, se dio intervención a personal de Policía Científica y se ordenó la extracción de muestras de sangre a ambos involucrados, continuando las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del hecho.