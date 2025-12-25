Un adolescente murió tras ahogarse en las aguas de un camping en Concordia

En el mediodía de este miércoles 25 de diciembre, personal policial intervino ante un trágico hecho ocurrido en el Camping Cascadita Dri, en Concordia, donde un menor de edad perdió la vida por ahogamiento.

El episodio se registró alrededor de las 13:50, cuando se tomó conocimiento de que un joven se había sumergido en el agua y no lograba salir, permaneciendo bajo la superficie por un lapso estimado de entre diez y quince minutos.

Una vez rescatado, el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde pese a los esfuerzos del personal médico se confirmó su fallecimiento. La víctima fue identificada como Marko Santino Gómez Altamirano, de 17 años, un conocido deportista de la ciudad de Concordia.

Según consignó Concordia Policiales, el joven se destacaba en la disciplina taekwondo y el pasado lunes había sido reconocido con el Premio al Mérito en el marco de la ceremonia de los Premios San Antonio de Padua, que se desarrolló en el Centro de Convenciones.

Desde el lugar del hecho se dio intervención a la fiscal Natalia Conti, quien dispuso la realización de entrevistas a testigos, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la confección de las actuaciones de rigor, con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el lamentable suceso.