Una joven denunció que abusaron de ella en un domicilio al que llegó engañada por una amiga

En una causa en la que se investigan dos hechos de abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y lesiones, se desarrolló un procedimiento en una vivienda ubicada en la intersección de calles Salta y Néstor Kirchner, en Concordia, durante la tarde de este miércoles.

La medida fue solicitada por el fiscal de Género y Abuso Sexual, Mauro Jaume, y ordenada por la jueza de Garantías, Gabriela Seró, como resultado de una investigación desarrollada por personal policial a cargo del comisario Ramiro Monzón, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal. En el operativo desarrollado por personal del Comando Radioeléctrico se secuestraron elementos de interés para la causa, mientras que la División Policía Científica, a cargo del comisario Marcelo Noguera, realizó tareas de planimetría, fotografía y búsqueda de indicios biológicos, publicó Concordia Policiales.

La causa se inició tras la denuncia de una mujer, quien manifestó que fue privada de su libertad en el domicilio allanado durante más de 24 horas, lapso en el cual sufrió lesiones y fue abusada sexualmente por un sujeto que reside en el lugar. Según indicó, logró escapar de la vivienda y posteriormente radicar la denuncia correspondiente.