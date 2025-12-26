En Concordia rescataron a dos mujeres del incendio de una vivienda y hallaron armas

Una comisión de Bomberos Zapadores, Comando Radioeléctrico y personal de la Comisaría Cuarta de Concordia debió intervenir a raíz del incendio de una vivienda ubicada sobre boulevard San Lorenzo Oeste al 160, entre 25 de Mayo y Brown.

En el lugar, por causas que se tratan de establecer, se produjo un foco ígneo que afectó en gran parte la estructura del inmueble, donde se encontraba una mujer de 88 años junto a su cuidadora de 43 años.

La intervención del personal policial permitió poner a resguardo a la persona de avanzada edad, mientras que las tareas de los bomberos lograron evitar la propagación del fuego, teniendo en cuenta que el domicilio es lindero a una conocida panadería de la zona.

Asimismo, durante la intervención se constató la presencia de seis armas de fuego en el interior de la vivienda: cinco carabinas y una escopeta. Ante esta situación, la fiscal Natalia Conti dispuso el secuestro preventivo del armamento, según indicó Concordia Policiales.