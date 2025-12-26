Prefectura rescató a un hombre que cayó al río en el puerto de Paraná en la tarde de Navidad

Las circunstancias que derivaron en la caída del hombre al río no fueron informadas oficialmente. Fue trasladado al hospital San Martín.

Un hombre de 35 años fue rescatado con vida tras caer al río Paraná frente a la costa de la capital entrerriana. El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves de Navidad, a la altura del muelle 1 del puerto local, y demandó la rápida intervención del personal de Prefectura Paraná.

El operativo fue observado por vecinos y turistas que se encontraban en la zona de la costanera, quienes aplaudieron el accionar de los efectivos que participaron del rescate. Una embarcación de Prefectura que se encontraba próxima al lugar acudió de inmediato al llamado y logró asistir al hombre en el agua.

Tras ser rescatado, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital San Martín, donde recibió atención médica. Desde el nosocomio confirmaron posteriormente que el paciente se encontraba en buen estado de salud, informó Canal Once.

Las circunstancias que derivaron en la caída del hombre al río no fueron informadas oficialmente. El rápido accionar del personal de Prefectura permitió resolver la situación en pocos minutos y asegurar la integridad física del involucrado.