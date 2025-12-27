Violenta pelea entre jóvenes en Crespo durante los festejos de Navidad

Al menos seis personas se enfrentaron a golpes en plena vía pública durante la madrugada del 25 de diciembre; el hecho quedó registrado en videos enviados por vecinos. Foto: Elochodigital.

Un grave episodio de violencia se registró en Crespo durante la madrugada del jueves 25 de diciembre, en el marco de los festejos por la Navidad. Según se observa en las imágenes enviadas a Elochodigital, al menos seis jóvenes protagonizaron una violenta pelea a golpes en plena vía pública, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

El hecho ocurrió sobre calle Alberdi y Otto Sangemüller, y quedó registrado por testigos que captaron la escena con sus teléfonos celulares. Los videos, que rápidamente comenzaron a circular, muestran una situación de extrema tensión, con empujones, golpes de puño y forcejeos entre varios participantes.

Hasta el momento, no hubo información oficial por parte de la Policía ni confirmación sobre la intervención de Fuerzas de Seguridad, personas demoradas o eventuales heridos. El episodio se conoció exclusivamente a través del material audiovisual enviado por vecinos al WhatsApp de Elochodigital.

Las imágenes generaron alarma e inquietud entre los residentes del sector, quienes expresaron su preocupación por la reiteración de hechos violentos durante celebraciones masivas y en horarios nocturnos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales brinden precisiones sobre lo ocurrido y determinen si se iniciaron actuaciones de oficio a partir de la difusión del video.