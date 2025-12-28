Prefectura rescató con vida a una mujer que cayó al río desde el puente internacional Colón – Paysandú

Prefectura rescató a una mujer que cayó al agua desde el puente que vincula Colón con Paysandú.

Un dramático episodio ocurrido en la tarde de ayer en el Puente Internacional General Artigas tuvo un desenlace positivo gracias a la rápida y coordinada intervención de los organismos competentes, que lograron rescatar con vida a una mujer de 43 años que cayó a las aguas del río Uruguay.

De acuerdo a la información recabada por el diario sanducero El Telégrafo, próximo a las 16:15 de ayer se supo que una mujer había sido avistada por funcionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en una actitud que generó preocupación. De inmediato se dio aviso al personal de Prefectura Nacional Naval apostado en el puente internacional, que concurrió rápidamente al lugar.

Ante la emergencia, se activó de inmediato el operativo de rescate de Prefectura. En ese marco, la lancha Boston Whaler, matrícula PNN 576, que operaba en la zona, logró ubicar a la persona en el agua y rescatarla con vida y consciente, para luego trasladarla hasta la costa.

Una vez allí, la mujer fue asistida por médicos de una emergencia móvil de SIET que abordaron la embarcación para brindar la atención primaria y posteriormente trasladar a la mujer al Hospital.

Según se pudo establecer, la mujer había realizado previamente los trámites migratorios, cruzando hacia la cabecera argentina del puente en un taxi. Posteriormente descendió del vehículo y regresó caminando hacia la mitad del puente, desde donde cayó al río.

El rápido accionar de los funcionarios de CARU, Prefectura y los equipos de emergencia fue clave para evitar un desenlace fatal, poniendo de relieve la importancia de la vigilancia permanente y la coordinación entre las instituciones que operan en el paso fronterizo.

Fuentes: El Telégrafo y El Entre Ríos.