Vitor: “Frigerio tiene que ir por la reelección, pero no es hoy el momento de plantearlo”

“Ha habido muchas irregularidades en la Legislatura, que ha sido vergonzoso, hemos sido noticia nacional en su momento por lo que pasó en la Legislatura, y ojalá que la justicia encuentre a los responsables y paguen y devuelvan lo que se llevaron ilegalmente”, sentenció Vitor sobre el inicio de la Causa Contratos 2.

El secretario Legal y Técnico de Entre Ríos, Esteban Vitor, se refirió a diversos temas de su trabajo diario y a la marcha del gobierno provincial.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Vitor dijo que “este es el gobierno que más proyectos transformadores ha hecho, de ley y decretos, y no lo digo como un eslogan. Si se ven las iniciativas, algunas no han salido porque no tenemos la mayoría en el Senado, como la ley de ética pública, que todavía está dando vueltas, pero hemos avanzado en un montón de proyectos y de cuestiones que son transformadoras”.

Agregó que “este es el gobierno más austero que yo recuerde; yo tenía auto y chofer y los dejé, soy síndico en la empresa pública y no cobramos doble sueldo, nadie gana más que el gobernador dentro de la administración central. Son gestos. Dato mata relato”.

Consultado por el retorno de Cecilia Goyeneche a la Procuraduría Adjunta del Poder Judicial, Vitor señaló que “había un fallo de la Corte y era previsible que volviera la doctora Goyeneche”. “No quiero hacer apreciaciones, y es un poco la línea que nos baja el gobernador, en lo que tiene que ver con temas judiciales porque cualquier cosa que uno diga es como que se entromete en temas de índole judicial. En este caso, se ha cumplido con un fallo de la Corte y ha vuelto a sus funciones”, aclaró.

Respecto de la apertura de la segunda parte de la causa Contratos, consideró que “es importantísimo que se aclare esto. No quiero opinar sobre la causa, pero a uno le hubiera gustado que se hubiera activado antes. Habrá razones por las que no se hizo antes, pero es importante que cada uno tenga derecho a defenderse, que se respete el derecho a defensa, y que ojalá se sepa todo”.

“Uno sabe que ha habido muchas irregularidades en la Legislatura, que ha sido vergonzoso, hemos sido noticia nacional en su momento por lo que pasó en la Legislatura, y ojalá que la justicia encuentre a los responsables y paguen y devuelvan lo que se llevaron ilegalmente”, sentenció.

Sobre el proyecto de reforma del juicio político que había presentado en 2021 y que volvió a presentar Gabriela Lena hace un par de días, el funcionario sostuvo que “la idea general, y todos estamos de acuerdo, es que hay que reglamentar el juicio político, tiene que haber una ley que lo reglamente. Este instituto del 2008 todavía no se reglamentó y es importante hacerlo, por ejemplo, en el tema de los plazos, porque quien es denunciado y se le inicia un proceso de juicio político, ni siquiera está claro cuáles son los plazos que debe darse para que haga su derecho de defensa”.

“Hoy hay un montón de grises que con una ley deben dejarse claros, y aquel a quien se le inicia un proceso de este tipo tiene que tener claro y la ciudadanía también tiene que tener claro cuáles son las condiciones. Lo mismo con el jury de enjuiciamiento que es otro instituto, que yo también presenté un proyecto que se había empezado a trabajar en el Senado y no sé en qué estado estará. Es fundamental que estos institutos de remoción de funcionarios y de jueces estén reglamentados”, afirmó.

En ese sentido, se refirió a la polémica que se suscitó con el régimen de licencias del Poder Judicial al momento del fallido juicio político contra la vocal del STJ, Susana Medina. Al respecto, dijo que “cada Poder del Estado es independiente. Lo mismo sucede en la Legislatura, donde no puede el Ejecutivo establecer un régimen de licencias. Sí tiene que haber un régimen claro de licencias, como en todo trabajo o en toda función, que sea razonable”.

En otro orden de temas, sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, Vitor confirmó que “se está trabajando dentro del ámbito de la Secretaría de Justicia, y específicamente el doctor Virué se ha reunido con todos los estamentos. Ya hay un primer borrador, hay distintas cuestiones que se están analizando, y a la brevedad se va a mandar el proyecto. No me quiero adelantar porque hay cosas todavía que habría que definir, pero siempre con la premisa de tener un proceso ágil, moderno, efectivo y que la ciudadanía tenga a través del Código Procesal la posibilidad de que haya justicia –que muchas veces no se logra- y que también quienes son acusados, también tengan claro el derecho de defensa”.

Finalmente, sobre posibles diálogos con el gobernador Rogelio Frigerio respecto de una posible reelección en 2027, aseveró: “Yo he tenido varias y permanentemente reuniones con el gobernador y siempre lo veo concentrado en el tema de la gestión. Seguramente, llegado el momento, se decidirá”.

“Si a mí me pregunta creo que tiene que ir por la reelección, pero es un tema personal. No me quiero adelantar, pero estoy convencido que para continuar esta tarea transformadora es necesario un nuevo periodo. Pero no es hoy el momento de plantearlo. Yo soy vicepresidente del PRO a nivel provincial, el 19 estamos convocados a un encuentro nacional y por ahí se habla de que se quiere largar un candidato, pero creo que hablar de candidaturas en este momento no es lo ideal, hay que concentrarse en la gestión. El PRO tiene varios legisladores que han actuado de la mejor manera porque han apoyado, siempre con la idea de que a Milei le vaya bien y que al gobierno provincial le vaya bien y a los intendentes le vaya bien. Estamos en un momento sumamente crítico y tenemos que pensar en el bien general sobre el particular”, concluyó.