Detuvieron a una mujer de 84 años y su hija de 47 por reiteradas estafas en Paraná

La Policía detuvo a dos mujeres que robaban tarjetas y documentación en peluquerías de Paraná. Se trata de madre e hija, de 86 y 47 años, quienes tienen antecedentes policiales y ostentaban una vida de lujos con un nivel de gasto millonario a base de engaños.

Lisandro Reyes, jefe de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos, brindó detalles del caso en diálogo con Canal 9 Litoral. “La hija está detenida y la madre quedó en libertad. Van mutando de lugar en lugar pero hace un tiempo están en Paraná”, comentó.

El funcionario contó que hay al menos seis denuncias pero dijo que se estaban recibiendo más casos de damnificados. “No tienen ningún tipo de profesión: aparentan una vida elegante y son delincuentes. La mujer de 47 años tiene una condena en Mar del Plata”, afirmó.

Se ganaban la confianza de las clientas y les robaban

El método era simple: ambas sacaban turnos en peluquerías de la ciudad y, mientras eran atendidas, entraban en confianza con el resto de las clientas. En momentos de descuido, les sutraían las tarjetas, el dinero y la documentación.

Luego, casi de inmediato, realizaban compra superiores a los $300.000 o $400.000 cada una de ellas. “Iban a joyerías, casas de electrodomésticos, tiendas de vestimentas caras, casas de deporte”, enumeró Reyes.

Tenían pesos, dólares y guaraníes

El fiscal Santiago Alfieri ordenó un allanamiento en el lugar donde se estaban hospedando y se encontraron indicios incriminatorios, tales como DNI de víctimas, dinero y elementos comprados con las tarjetas robadas.

Las denuncias se recibieron en la División Robos y Hurtos, también en la Comisaría Segunda y en la sede de Delitos Económicos y no se descarta que aparezcan más damnificados.