Una mujer de Nogoyá fue apuñalada por su expareja y permanece internada en el Hospital San Martín

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja y está internada en Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná. El intento de femicidio ocurrió el sábado por la madrugada en Nogoyá.

Según se informó a Ahora, la víctima “está grave y fue operada de urgencia por una herida en la carótida interna; perdió mucha sangre y quedó en observación”, informaron fuentes del hospital.

De acuerdo al reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 3.30 del sábado, en un domicilio de calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris. Además de la víctima, se halló al atacante “con manchas de sangre”.

Debido a la gravedad de las heridas, la mujer fue trasladada al Hospital San Blas y luego de manera urgente a Paraná.

El atacante fue detenido por disposición del fiscal en turno, Martínez Rene.