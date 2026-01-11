Katherine Alva, la chica baleada en Paraná, sigue con pronóstico reservado pero ha presentado una mejoría

El último informe médico en la mañana de este domingo en el hospital San Martín de Paraná, indicaba que Katherine Alva ha presentado nuevamente una leve mejoría, lo que eleva las esperanzas de ganar esta batalla que tiene a la chica de 15 años en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva, como consecuencia de un balazo en la cabeza. No obstante, permanece en "estado reservado". La adolescente estaba tomando mates con sus amigos en la vereda de su casa de calle República de Siria y Segundo Sombra, cuando dos menores en una moto dispararon contra un vecino y ella fue alcanzada por un proyectil.

El hecho sucedió a las 23.30 del lunes 5 de enero, conmocionó a toda la zona oeste de Paraná, golpeada por la violencia y provocó fuertes reclamos a la Justicia porque el tirador, de 16 años, ya había matado a un joven, Facundo Bracamonte, de un balazo en mayo del año pasado en el Thomson. Recuperó la libertad y fue regresado a su casa, con sus padres que lo han incentivado a usar armas y disparar.

Hubo dos marchas en reclamo de justicia de las familias y amigos de ambas víctimas. Luisina Rosillo, amiga de Katherine, contó al respecto en una de esas marchas: “Estamos pidiendo justicia porque no estábamos en el problema, no sabemos qué pasaba. Ella estaba sentada y le impactó la bala y ahora ella está grave, está luchando por su vida. Todo el mundo lo conoce, es el mismo chico que mató hace un año a Facundo y sigue libre. Ella es una inocente que no estaba en el problema”.

Acerca del ,omento del hecho, recordó: “Estábamos ahí sentados en la vereda, al lado de la casa a la que le tiraron. Esto se pudo evitar, si no lo hubieran soltado, si no lo hubieran tenido tres meses nomás ¿A cuántos más inocentes, como le pasó a Kathy, les va a seguir pasando? Nosotras estábamos al lado, o sea el problema no era nuestro, el problema era ajeno a nosotras, la bala le impactó pero porque justo estábamos sentadas afuera, no es que la bala era para ella o era problema nuestro. Estaba yo, la hermana, ella y mis dos chicos cuando empezamos a sentir tiros, es más, se escuchó el grito de ella y se ve que cuando se aleja la moto, que siguen tirando, ahí fue la bala que le impactó a ella porque pega en la pared y dijo la Policía que ahí fue cuando le entró la bala en la cabeza”.

Por último, expresó un sentimiento que invade a toda la gente de esta amplia zona de Paraná: “Ahora nosotros, gente laburadora, tenemos que andar con miedo ¿Por qué? Porque ellos no sabemos, no podemos salir afuera porque pasan, tiran tiros y como son menores no se le puede hacer nada”.

En el marco de la investigación, la Policía realizó allanamientos en la zona en busca del arma de fuego utilizada, que aún no aparece. Secuestraron una moto que sería la utilizada en el violento episodio, entre otros elementos de interés para la causa.

Los dos menores detenidos, el que disparó y tiene el grave antecedente penal, y el conductor de la moto, se encuentran con 30 días de prisión preventiva en un centro cerrado del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia).