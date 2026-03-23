“Esta victoria es un poco de recompensa ante tanto sacrificio”, expresó Iñaki Arrías

Tras su triunfo en La Plata, el paranaense Arrías destacó el esfuerzo de su familia.

El piloto paranaense Iñaki Arrías consiguió su segundo triunfo en su segunda carrera en el TC Pista Mouras y destacó que “esta victoria es un poco de recompensa ante tanto sacrificio” que realizan junto a su familia, para competir dentro de las categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

“En la largada me pude defender bien en el curvón, después el auto tuvo un ritmo increíble, que lo había demostrado en Concepción del Uruguay; todo es fruto del equipo”, resumió una vez que se bajó del auto y tras ver la bandera a cuadros este domingo en el autódromo de La Plata.

“Estoy muy feliz. Me genera mucho emoción todo esto porque hacemos un esfuerzo muy grande para estar acá, los dos con mi viejo. Ésta victoria es un poco de recompensa ante tanto sacrificio que hacemos en cada carrera”, manifestó el piloto de Ford que maneja para el Candela Competición.

A bordo del Ford Nº 145, Arrías dejó en el segundo lugar a Ignacio Quintana (Torino) y en el tercero a Dante Rubiera Hainze (Ford). Sexto se ubicó el líder del campeonato, Ignacio Vilas.

“Nueva victoria y 2/2 en lo que va del año para nosotros”, manifestó el entrerriano en sus redes sociales. Quiero agradecer a todo el equipo por el increíble auto, a los sponsors, mi viejo, mi novia y toda mi familia que hace posible que sigamos cumpliendo este sueño”, señaló

“Esto recién empieza… vamos por más”, agregó Arrías, que afrontará la próxima cita del TC Pista Mouras el 25 y 26 de abril.