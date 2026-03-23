Estudiantes de La Plata goleó a Central Córdoba y quedó a tiro de la cima

Estudiantes de La Plata goleó 5 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero este lunes en el estadio Uno-Jorge Luis Hirschi y festejó en la continuidad de la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo del Alexander Cacique Medina se ubicó a un punto del líder Vélez Sarsfield en la Zona A.

El primer tiempo finalizó igualado, pero en el inicio del complemento Javier Castro abrió el marcador para el Pincha con un tiro libre que superó la barrera y se incrustó en el ángulo izquierdo del arquero Cristian Aguerre. Esta acción rompió la paridad y marcó el camino del triunfo.

Pocos minutos después, Juan Cruz Amondarain amplió la ventaja tras una jugada rápida por el sector izquierdo, que culminó con el delantero empujando el balón a la red. A partir de ese momento, el dominio de Estudiantes se hizo evidente y el partido tomó un rumbo irreversible.

El delantero Adolfo Gaich se transformó en la figura del partido al anotar tres goles en el tramo final. El primero llegó de cabeza tras un centro desde la derecha, el segundo tras una asistencia de Amondarain y el tercero con un remate ajustado al palo, señala Infobae.

La goleada dejó a Estudiantes de La Plata a solo un punto de Vélez Sarsfield en la tabla de posiciones del Grupo A, lo que le permite acercarse a la zona de clasificación a los playoffs. En contraste, Central Córdoba de Santiago del Estero quedó relegado y deberá buscar sumar en las próximas fechas para mantenerse con posibilidades de avanzar.

Durante el encuentro, el conjunto platense afrontó bajas importantes, como la ausencia de Fernando Muslera, convocado a la selección de Uruguay, y la lesión muscular del entrerriano Gastón Benedetti. Pese a estas ausencias, el equipo mostró solidez y eficacia en la definición.