Un hombre resultó gravemente herido tras chocar una camioneta con un camión en ruta 26

Un hombre de 27 años resultó con lesiones graves tras protagonizar un choque frontal con su camioneta Ford Eco Sport contra un camión que transportaba maquinaria agrícola. Ocurrió en la mañana de este lunes en el kilómetro 12 de la ruta provincial 26.

Según se informó a ANALISIS desde la Policía, el siniestro vial se produjo a las 7.45 de este lunes en la ruta provincial Nº 26, a la altura del kilómetro 12, cuando un camión marca Iveco que transportaba maquinarias agrícolas colisionó contra una camioneta Ford Eco Sport.

El camión era conducido por un hombre de 31 años, de nacionalidad brasileña, mientras que en la camioneta viajaba un hombre de 27 años, oriundo de la provincia de Santa Fe.

Por razones que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron de frente y a raíz de ello, el conductor del vehículo de menor porte debió ser trasladado al Hospital “Fermín Salaberry”, de Victoria, donde se determinó que presentaba una fractura de cráneo-facial, lesiones consideradas de carácter grave.

El equipo médico que lo asistió evaluaba durante la mañana la posibilidad de trasladarlo a la ciudad de Paraná para realizar estudios de alta complejidad.

Intervino en el lugar, personal de División Policía Científica y Comisaría de Antelo. Se informó del hecho a la Fiscalía en turno quien ordenó continuar con actuaciones de rigor.