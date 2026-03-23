Paraná: pelea entre vecinos dejó a un hombre herido por una escopeta y a otro herido

Un hombre fue detenido en Paraná luego de efectuar disparos con una escopeta en medio de un conflicto entre vecinos ocurrido en calle Coronel Díaz.

Según se informó, cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, un hombre advirtió sobre detonaciones realizadas por su vecino, lo que motivó el inmediato despliegue policial en la zona.

La Policía se dirigió al domicilio del presunto agresor, donde el padre del mismo autorizó el ingreso a la vivienda. En el techo de la casa, se procedió al secuestro de una escopeta. El padre del implicado manifestó que su hijo se había dado a la fuga por el fondo de la propiedad.

Tras una búsqueda por los alrededores, se localizó al individuo oculto entre pastizales y se procedió a demorarlo.

Se informó al fiscal interviniente, quien dispuso el secuestro del arma de fuego y que el hombre sea alojado en la Alcaidía de Tribunales.