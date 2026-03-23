Liga Paranaense de Fútbol: ya está el fixture para el inicio de la temporada

La Copa de la LPF tendrá en acción a 18 equipos en Primera División masculina.

La Liga Paranaense de Fútbol dio a conocer el fixture para el comienzo de la temporada en Primera División masculina. En esta ocasión, habrá un total de 18 equipos participantes en el certamen de la élite de la capital entrerriana, cuya fecha de inicio todavía no se dio a conocer.

Las novedades de esta temporada serán las participaciones del Club Atlético Villa Fontana, Ciclón del Sur e Independiente, quienes se sumarán a los equipos que ya competían en la máxima categoría.

La primera fecha tendrá los siguientes partidos: Instituto-Don Bosco; Sportivo Urquiza-Neuquén, Argentino Juniors-Villa Fontana, Atlético Paraná-Independiente, Ciclón del Sur-Patronato, Camioneros-Los Toritos, Palermo-Oro Verde, Universitario-Peñarol y San Benito-Belgrano.

Cabe destacar que esta temporada, el ente madre del fútbol de la capital entrerriana entregará al campeón 2.500.000 pesos al campeón y 1.500.000 al subcampeón de la Copa de la Liga Paranaense.