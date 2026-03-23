En dos días, la Casa Rosada transfirió $47.000 millones de ATN a gobernadores aliados, entre ellos, Frigerio

En un momento de complicaciones en el frente fiscal de las provincias y de generalización de reclamos salariales, la Casa Rosada abrió el grifo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Repartió $ 47.000 millones entre el jueves y viernes de la semana pasada. Las jurisdicciones ganadoras, con Corrientes a la cabeza, son administradas por aliados de La Libertad Avanza (LLA).

En lo que va de este mes, el correntino Juan Pablo Váldes recibió $8000 millones; le siguen Alfredo Cornejo (Mendoza) con $7000 millones y el entrerriano Rogelio Frigerio, con $6000 millones. Los legisladores que responden a Valdés en el Congreso acompañaron iniciativas claves para los libertarios, mientras que los otros dos son aliados electorales del oficialismo nacional, publicó el diario La Nación.

El listado se completa con otras provincias cuyos mandatarios también vienen actuando alineados con la LLA: Misiones (Hugo Passalaqua) con $5500 millones; San Juan (Marcelo Orrego) y Chaco (Leandro Zdero) con $ 4000 millones cada uno; Gustavo Sáenz (Salta) con $3500 millones; Catamarca (Raúl Jalil) y Chubut (Ignacio Torres) con $ 2500 millones en cada caso. Cierran Jujuy (Carlos Sadir) y Neuquén (Rolando Figueroa) con $ 2000 millones cada una.

Entre el 19 y 20/03, la Nación distribuyó $ 47.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Según datos de Politikon Chaco sobre números oficiales, con los últimos $ 47.000 millones entregados la semana previa, el monto total supera en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero. En ese mes apenas se repartieron $ 20.000 millones. También la comparación interanual marca un alza de 98,5% (en marzo del 2025 los ATN entregados sumaron $ 18.000 millones).

Con la lupa sobre el acumulado en lo que va del año, Corrientes se mantiene como la más beneficiada, ya que recibió $ 14.000 millones ($ 3000 millones en enero y febrero y los $ 8000 millones de ahora). El segundo puesto es para Misiones con $ 9500 millones ($4000 millones en febrero y $ 5500 millones este mes) y Salta queda tercera con $ 7500 millones ($4000 millones en febrero y $ 3500 millones en marzo).

Luego quedan Mendoza ($7000 millones totales), Chubut ($ 6500 millones), Entre Ríos $6000 millones), Jujuy ($5000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($4000 millones en cada caso) y cierra Catamarca con $ 2500 millones, resaltó el diario La Nación.

Casi al cierre del primer trimestre, los ATN girados totalizan $ 74.000 millones, lo que implica una suba real interanual del 29%. En los diálogos por los repartos de fondos que los gobernadores mantienen de manera permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, le vienen insistiendo que solo el reparto de estos Aportes no alcanza frente a la caída de la coparticipación por la baja de la recaudación nacional y a la de sus propios ingresos por que la mejora de la actividad no llega a todos los sectores

En los primeros dos años de la gestión de Javier Milei quedaron en manos de Nación ATN por el equivalente, en pesos constantes a diciembre,al 5,2% del superávit primario acumulado por sector público no financiero nacional (SPNF). La cifra de $1.838.229 millones se reparte en partes casi iguales entre 2024, cuando el Ministerio de Economía ejecutó apenas el 7,3% del total del fondo, y el año pasado, cuando distribuyó entre las provincias solo el 21,9%.