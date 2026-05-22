Gualeguaychú: secuestraron cocaína, marihuana, dinero y detuvieron a tres personas

En el marco de una investigación vinculada a la comercialización de estupefacientes en Gualeguaychú, personal policial llevó adelante seis allanamientos simultáneos que permitieron desarticular puntos de venta de droga y concretar secuestros relacionados con la actividad ilícita.

La causa se originó a raíz de distintas problemáticas expuestas durante una reunión desarrollada en el Salón de Conferencias de la Jefatura Departamental y representantes de diversas áreas especializadas, entre ellas la División Drogas Peligrosas Junta Vecinal del Barrio Yapeyú y autoridades del CEF.

Durante el encuentro, vecinos y autoridades manifestaron una profunda preocupación por la venta de estupefacientes en el barrio, remarcando especialmente la gravedad de la situación, debido a que los puntos investigados se encuentran a escasos metros de una iglesia evangélica, un hospitalito comunitario, dos establecimientos educativos, nivel primario y secundario y un polideportivo frecuentado por niños, adolescentes y familias de la zona.

A partir de la información reunida y las tareas investigativas desarrolladas por personal especializado, se solicitaron medidas judiciales ante el coordinador de fiscales, Lisandro Beherán, tramitando posteriormente la causa ante la Fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías y Transición N° 1, a cargo de Natalia Céspedes, concretándose con la intervención de distintas divisiones y grupos especiales dependientes de las Jefaturas Departamentales de Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Concordia, Nogoyá y Villaguay.

Allanamientos y secuestros

Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de cocaína y marihuana fraccionada para su comercialización, dinero en efectivo por un monto superior a los setecientos setenta mil pesos, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, además de otros objetos de interés para la causa.

Asimismo, fueron identificadas diecinueve personas y se dispuso la detención e incomunicación de una mujer y dos hombres, quienes quedaron supeditados a la investigación por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 10.566.