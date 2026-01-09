Cesanteados en Concordia: “Es una persecución a los trabajadores que ingresaron en otras gestiones”

La concejal de Concordia, Claudia Villalba (PJ), acompañó la protesta que este viernes realizaron los gremios municipales en reclamo contra el despido por no renovación de contratos que concretó la gestión de Francisco Azcué.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Villalba sostuvo que “el canal de diálogo con el municipio está cortado, hoy están manifestándose todos los gremios del municipio. Nunca había sucedido que todos los gremios participen de una medida incluyendo a ATE, CGT y AGMER que están acompañando. No hay diálogo ni del intendente ni de los concejales con los gremios o con los trabajadores cesanteados”.

“Acá tenemos que dejar en claro que esto es una persecución claramente política, van más de 300 despidos de diferente índole desde que comenzó esta gestión, que es una gestión que no tiene un rumbo ni una capacidad para llevar adelante un plan. Van navegando contra la corriente y van tomando estas medidas, que no es algo contra los trabajadores y trabajadoras sino que solamente necesitan el lugar para poner gente de ellos para las próximas campañas”, acusó.

Al respecto, definió que “esto afecta a la democracia porque todas estas personas a las que n se les renovó el contrato, más otras que trabajaban con monotributo y que durante muchísimos años prestaban servicios, eran personas que tenían un lugar donde trabajaban, y ahora de una forma nefasta e inhumana les avisó el lunes cuando se reincorporaron a trabajar y no pudieron marcar, y cuando preguntaron les dijeron que no se les había renovado el contrato”.

La edil apuntó que “no hay un comunicado oficial” respecto de la cantidad de cesanteados en los últimos días, “pero surgió de un medio afín a este gobierno que publicó un listado con 142 personas que no se les renovó el contrato con aportes, y además quedaron afuera más de 80 personas que trabajaban con monotributo”.

“Con esto ya van más de 300 que desde el comienzo de la gestión empezaron a quedar afuera, y claramente no es un tema económico porque el municipio tiene plazos fijos, sino que es un tema que necesitan hacer porque están incorporando gente y hay funcionarios que cobran sueldos por encima de 2 millones de pesos, es decir que no es un achique del Estado por una cuestión económica sino que claramente es un achique por falta de gestión y para incorporar gente de ellos, lo cual es una persecución porque los empleados ingresaron y fueron contratados en otras gestiones anteriores. Esto claramente habla de una persecución porque los empleados no importa en qué gestión hayan ingresado, sino que son personas que cumplen su trabajo, no tienen expedientes, no tienen fallas ni faltas, van por todos los trabajadores que no ingresaron en esta gestión”, aseveró.

Agregó que “también hay una persecución con el personal de planta con la quita de convenios, con la quita de horas extras, con el cambio de lugares de trabajo, personas que tenía un cargo desde hace 20 años y les han sido retirados. Claramente es una persecución hacia los trabajadores del Estado, tal como profesa el gobierno nacional y que ahora acompaña el intendente que asumió siendo radical y viró hacia La Libertad Avanza”.

“A esto no se lo podemos permitir porque Concordia es una ciudad que no tiene muchísimos empelados municipales, la planta era de 2.000 trabajadores cuando asumió Enrique Cresto y cuando se retiró era de 2.005 empleados de planta, es decir que ingresan según se van jubilando. No es un número exagerado porque tenemos una población de 200.000 habitantes, es decir que estamos dentro de las normas de los empleados municipales”, advirtió.

Finalmente, reconoció que durante las gestiones peronistas “había contratos que es una manera irregular de contratación, pero no irregular porque no trabajan sino porque no fueron pasados a planta en tiempo y forma porque se demoraron los concursos. Si bien la gestión anterior realizó concursos internos y externos para ingresar los trabajadores, no se siguieron realizando en esta gestión, pero en Tránsito y Recolección también fueron despedidos empleados que entraron por concursos”.

“Mantenemos la bandera de que hay una sola clase de hombres y mujeres que son los que trabajan y se ganan con sus manos el sustento, son los trabajadores y vamos a estar defendiéndolos porque son personas que cumplen funciones”, concluyó.