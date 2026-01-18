Radicales advierten que la OSER está “fuera de control”: 5520 embargos por más de 15 mil millones de pesos

“Entre febrero y diciembre de 2025, según registros oficiales de la Justicia, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) sufrió 5.520 embargos por $ 15.224.338.973,76, ejecutados entre febrero y diciembre de 2025, lo que representa un promedio diario de 24 amparos por $ 83.650.214 descontados directamente de las cuentas bancarias de la obra social. Ese dinero salió de los aportes de trabajadores y jubilados estatales, muchos de ellos con ingresos por debajo de la canasta básica familiar y del aporte patronal del estado que se financia con impuestos”, escribió el abogado Rubén Pagliotto, referente de un sector del radicalismo.

El letrado recordó que “OSER fue creada en junio de 2025, con la promesa de terminar con la judicialización, los amparos, los embargos y deudas”. Según Pagliotto, “esas promesas están incumplidas. La obra social ya no está intervenida: sus interventores pasaron a ser directores, por lo que la responsabilidad es plenamente política y de gestión”.

Explicó que “los 5.520 embargos son la consecuencia directa de amparos judiciales incumplidos, La información judicial sólo refleja los casos que llegaron a embargos; pero existen otros amparos que no figuran en ella porque fueron cumplidos en tiempo y forma, según lo que ordenó la Justicia”, consignó el portal El Entre Ríos.

Pagliotto trajo a colación que “durante el debate legislativo que dio origen a OSER, el Diputado Marcelo López intentó llevar tranquilidad señalando que la ley podría “revisarse más adelante si la obra social no funcionaba”. Miles de afiliados siguen litigando y el dinero de la salud se sigue yendo por amparos y no por mejorar las prestaciones de los más de 300.000 afiliados, pero hasta hoy no se cumplió esa promesa”, insistió.

Precisó que “el 11 de diciembre de 2025 enviamos cartas formales al Gobernador y a la Vicegobernadora, a Senadores, Diputados y Presidentes de las Comisiones de Salud de ambas Cámaras. En las cartas, preguntamos: “¿Cuánto termina pagando de más el Estado entrerriano cuando OSER incumple sus obligaciones y fuerza a sus afiliados a litigar para obtener prestaciones esenciales?”

“Hoy esa pregunta tiene una respuesta concreta: más de $15.224 millones en embargos durante 2025, equivalentes al 15% del total de los aportes de los afiliados. Desde la creación de OSER, todos los entrerrianos cargamos con su déficit, ya sea como afiliados, como contribuyentes o como ciudadanos”, remarcó.

Según Pagliotto, “esto último ocurre porque se desechó la posibilidad —advertida y fundamentada por UCR Activa— de transformar al IOSPER en una verdadera obra social, conforme a las leyes nacionales 23.660 y 23.661, optando en cambio por un diseño institucional que hoy demuestra ser incapaz de garantizar eficiencia, previsión y acceso oportuno a la salud”, se destacó en el portal El Entre Ríos.

El abogado radical juzgó que “la inacción de los síndicos resulta alarmante. Una auditoría integral podría revelar que los aportes de los trabajadores y el aporte patronal del Estado no se transfieren en tiempo y forma a OSER, sino que permanecen transitoriamente en la Tesorería provincial como créditos contables. En ese esquema, OSER recibiría fondos a demanda, sólo para cubrir embargos o urgencias, lo que ayudaría a explicar los incumplimientos reiterados y el mayor costo que termina pagando el afiliado”.

Por último, Pagliotto se hizo eco de un rumor al que calificó como inquietante: “que SIDECREER, la UFI o algún organismo internacional, financiaría el déficit de OSER. De confirmarse, el costo del desorden se trasladaría una vez más a los mismos de siempre: los entrerrianos”.

Recordó que “en los días en que en la Legislatura se discutía la creación de la OSER, en la vida real un afiliado falleció porque no recibió a tiempo un marcapasos y se presentó una denuncia penal contra los interventores del IOSPER, (patrocinada por el propio Pagliotto), que expone graves irregularidades administrativas”.

El comunicado enviado por Pagliotto remata con una pregunta: “¿Las autoridades del Poder Ejecutivo, los legisladores y los órganos de control, hasta cuándo van a mirar para otro lado? La salud no admite promesas futuras ni silencio político. Los números hablan por sí solos”.