El exsenador Mattiauda desestimó la denuncia por violencia psicológica, familiar y de género

La expareja del exdiputado y exsenador provincial Nicolás Mattiauda (JxER-Gualeguaychú), con quien tiene un hijo en común, presentó una denuncia penal donde lo acusa del delito de lesiones graves psicológicas, agravadas en un contexto de violencia de género y familiar.

Una vez que tomó estado público en gran parte de los portales de la provincia, Mattiauda emitió un comunicado donde niega los hechos y aclara "rechazo de plano los términos de la misma que sin dudas responde a una estrategia de desprestigio hacia mi persona vinculada a los expedientes que debe resolver la Justicia de Familia".

El pasado 22 de diciembre de 2025 ingresó formalmente la denuncia penal en la Unidad Fiscal de Gualeguaychú en la que M.A.R (N.R. se protege la identidad para evitar revictimización tanto de la mujer como de su hijo menor de edad) acusa a Nicolás Alejandro Mattiauda por el delito de “lesiones graves psicológicas, art.90 del CP, agravadas en el contexto de violencia de género, Art. 4 y 5 de la Ley 26485, y familiar Ley 24711”.

En el escrito, al que accedió ANALISIS, la mujer describe que mantuvieron “una relación de pareja por ocho años”, de los cuales convivieron seis y tuvieron un hijo en común, y que “desde el inicio de la relación fue muy difícil y se vio enmarcada por amenazas, condicionamientos e imposiciones, agresiones verbales, psicológicas, físicas y económica, que se producían siempre en la intimidad”.

Asimismo, hace constar que realizó “dos o tres denuncias en contra de Mattiauda, unas en Fiscalía y otra en sede de familia”. “Siempre existieron situaciones de violencia verbal, psicológica, y en ocasiones físicas por parte del Sr. Mattiauda, agravadas en el último tiempo de la relación, ya que me realizaba reclamos constantes e imputaciones relacionadas a mi historia de vida, situaciones de celos, donde me descalificaba como mujer, como madre y profesional”, sostiene en la denuncia.

En el texto del planteo judicial constan conclusiones de un informe de los integrantes de ETTI del Juzgado de Familia, así como un informe psicológico del profesional que trata a la denunciante desde 2022, en el que consta las consecuencias que la mujer viene sufriendo a raíz de la situación con Mattiauda. Vale destacar también que M.A.R se encuentra atravesando una difícil situación de salud, batallando contra un cáncer de mama desde hace casi un año.

El propio Mattiauda realizó expresiones sobre la situación en un medio digital en donde se victimiza y habla de “una estrategia de mi vengativa ex pareja (...) que persigue el descarado objetivo de sacarme todo el dinero posible”. También califica las medidas perimetrales impuestas por la justicia como “trucos de manual” o “estrategias de extorsión” y critica las disposiciones judiciales respecto del cuidado del hijo en común.

Por todo lo expuesto, se deja presentada la denuncia penal, se ofrece prueba de lo expresado y se pide la realización de pericias y testimoniales.

En este marco, la mujer denunció ante ANALISIS que la situación que vive es extremadamente grave, con incumplimientos de la cuota alimentaria, constantes amenazas de desalojo por parte de Mattiauda sin tener en cuenta que su propio hijo vive en ese domicilio ni la situación de salud de la mujer –que implica sesiones de quimioterapia habituales-, además de tener que dejar a su hijo con él por orden judicial, pese a que el menor se niega al contacto con su papá. Asimismo, advirtió que “automáticamente cuando el niño está con su papá, Mattiauda impide el contacto con la madre”.

Ante todo lo expuesto, M.A.R. reclama un rápido accionar de la justicia para resguardar a su hijo menor de edad de esta situación.

Vale recordar que Nicolás Mattiauda se desempeñó como senador provincial entre 2015 y 2019, y posteriormente como diputado provincial entre 2019 y 2023. Además, en julio de 2024 asumió como presidente de la Filial Gualeguaychú de la Federación Agraria Argentina (FAA).

La respuesta de Mattiauda

Por su parte, Nicolás A. Mattiauda, emitió un comunicado en el que expresa:

“Atento a la información difundida en medios de comunicación referida a la denuncia en mi contra, por parte de mi expareja, en la que me acusa por haber ejercido violencia psicológica, familiar y de género, rechazo de plano los términos de la misma que sin dudas responde a una estrategia de desprestigio hacia mi persona vinculada a los expedientes que debe resolver la Justicia de Familia”.

Y agrega: “Aclaro, además, que por respeto a la integridad psíquica y emocional de mi hijo que, a pesar de su corta edad, tiene acceso a las redes sociales y los medios de comunicación en sus diferentes formatos, por el momento no realizaré declaraciones públicas para no generar mayor controversia”.

Por último, sostiene: “Cualquier intervención mediática que efectúe será cuando haya novedades en la causa correspondiente o la misma esté resuelta a través de la investigación que realice la Justicia”.