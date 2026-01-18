Triatlón de La Paz: la “Pipi” Rivero ganó en damas y hubo festejo entrerriano

Pasó la 41º Triatlón Internacional de La Paz y la localidad del norte entrerriano volvió a brillar con un evento que es una cita obligada en el calendario de la disciplina. Las buenas noticias para los entrerrianos llegaron en la rama femenina, con la victoria de la victoriense María Victoria Rivero.

Celebración “Panza Verde”

En la categoría damas, la gran vencedora fue la entrerriana María Victoria Pipi Rivero. La victoriense se quedó con lo más alto del podio con un tiempo de 2h18’44’’. A lo largo de la competencia, la ganadora siempre se mostró contundente.

El segundo puesto quedó en manos de la rosarina Carla Iannarelli que completó la prueba en 2h24’20’’, mientras que el tercer lugar fue para Ana Inés Sánchez, representante de San Nicolás, con un registro de 2h24’51’’.

Por su parte, la local Anahí Díaz, quien cerró el Top 5 con un tiempo de 2h29’30’’, logrando además una destacada actuación como local.

Por otra parte, en la rama masculina, el triunfo fue para el santafesino Tadeo Baruffato, quien se impuso en la general con un tiempo de 1h59’40’’. El competidor de la vecina provincia mantuvo un ritmo alto en los tres segmentos y logró sostener la diferencia hasta la meta.

El segundo lugar fue para Mateo Coria, de Libertador San Martín, con un tiempo de 2h03’02’’, seguido muy de cerca por Ulises Damián García Diez, de Tres Arroyos, que finalizó tercero con 2h03’24’’.

El top 5 fue completado por Lucas Ismael Battiston, de Monte Buey, con 2h03’35’’, mientras que el paceño Federico Ruiz fue quinto con un registro de 2h04’00’’.