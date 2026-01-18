Fútbol: Unión cerró la pretemporada con un empate en Uruguay

Unión empató 1-1 con Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini y completó su participación en la Serie Río de La Plata 2026, en el segundo amistoso de su gira por Uruguay. Emilio Giaccone marcó el gol del Tatengue, mientras que Lautaro Navarro anotó la igualdad para el equipo local.

El partido en tierras uruguayas

El equipo dirigido por Leonardo Madelón tuvo un arranque intenso y fiel a su idea: presión alta, búsqueda de incomodar la salida rival y protagonismo territorial.

A los 19 minutos llegó la más clara del primer tiempo con una subida por derecha y un centro bajo que no pudo empujar nadie, en un trámite parejo pero con Unión algo mejor.

El partido se mantuvo sin goles hasta el descanso, aunque ambos empezaron a aproximarse con mayor frecuencia en el tramo final de la primera mitad.

En el complemento, el Tate salió decidido a romper el cero y tuvo una chance clarísima en los primeros minutos con un remate cruzado de Aguirre que pasó muy cerca. Con Palavecino tomando más contacto con la pelota y algunos destellos de calidad, Unión sostuvo el dominio y Madelón empezó a mover el banco para renovar energías.

A los 16 minutos del segundo tiempo llegó el premio: Giaccone sacó un zapatazo tremendo para el 1-0, pero con el correr de los minutos Unión fue perdiendo intensidad y Defensor Sporting lo aprovechó.

A los 25 minutos, Navarro empujó el empate y selló el 1-1 definitivo, en el cierre de una gira que dejó como saldo una victoria 2-1 ante Alianza Lima y este empate en Montevideo antes del regreso a la Argentina para continuar la pretemporada.