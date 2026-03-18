Filipuzzi: “El crecimiento de matrícula en UADER fue muy residual este año, salvo en carreras de tecnología”

“La discusión que estoy teniendo fuertemente en el sistema, que me han atacado mucho, es por sostener que es preferible empezar a virtualizar. En todo el sistema universitario hay una resistencia muy grande a la virtualidad, y yo creo que la democratización del sistema y que llegue a todos, va a tener que ir por el lado de la virtualización”, comentó Filipuzzi.

El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filippuzzi, habló de la realidad de la institución en el inicio del ciclo lectivo 2026.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Filipuzzi explicó que “hubo un error” con el pedido de informes que presentó el senador Martín Oliva ante el anuncio de no apertura de la Licenciatura en Seguridad Pública en Concepción del Uruguay. Al respecto, apuntó que “primero que un pedido de informe al gobernador no correspondía porque la Universidad es autónoma, o sea que deberían habernos pedido a nosotros la información, porque las decisiones las toma el Consejo Superior que es quien dispone las continuidades o no de las carreras, y no el gobierno de la provincia de Entre Ríos. E inclusive esa carrera se abrió, tuvo un 30% más de matrícula que el año anterior”.

Agregó que “a pedido de la misma gente que hace la Licenciatura en Seguridad, que son dos años posteriores a las carreras para ser licenciados, lo cual beneficia también en la carrera de oficiales de la policía, es virtualizarlo, porque nos llevaba a que toda la gente tenía que trasladarse a Concepción del Uruguay y de esta manera lo pueden hacer en todo el territorio. Lo que no quita que la parte presencial, porque normalmente todas las carreras tienen la cuestión presencial de cosas que son específicas, se tiene que hacer en un lugar determinado, pero la virtualidad facilitó que haya más inscriptos que puedan llevar adelante la carrera. Así que siguen todos los docentes, sigue la carrera y están en perfectas condiciones”.

Respecto de la matrícula 2026, consignó que “si bien hubo un incremento, no fue un incremento tan grande como otros años, apenas se movieron los números. Hay carreras como Enfermería que sigue fuerte en su crecimiento, pero creo que estamos asistiendo a otro proceso, que vamos a tener que empezar a poner en debate del sistema educativo, que es la cuestión de la virtualización, y ver con esas opciones cómo se pueden ir abriendo formaciones. Yo veo un crecimiento muy fuerte de las carreras virtuales”.

“Hoy es mucho más conveniente para una persona inscribirse en una carrera netamente virtual y no viajar ni a Paraná, ni a Concepción del Uruguay ni a Concordia, alquilar, pagar la comida, etc”, resumió.

En ese marco, reveló que “la discusión que estoy teniendo fuertemente en el sistema, que me han atacado mucho, es por sostener que es preferible empezar a virtualizar. En todo el sistema universitario hay una resistencia muy grande a la virtualidad, y yo creo que la democratización del sistema y que llegue a todos, va a tener que ir por el lado de la virtualización”.

Refirió que “según la ley de educación hasta un 49% de la carrera lo podemos hacer virtual sin autorización, porque las carreras hoy son todas presenciales y hay que transformarlas a virtuales, entonces a este porcentaje nosotros lo tomamos en la Licenciatura, en muchas hacemos el trámite de Tecnicatura presencial y los dos años finales, o el año final, depende del caso, lo virtualizamos. Pero yo lo que planteo es una discusión más profunda”.

En relación con la tecnología necesaria, Filipuzzi explicitó que “para poder dar virtual hay que tener acreditado un sistema en el Ministerio de Educación, en el sistema universitario, que es el CIEP, y nosotros tenemos todo lo que es establecido de la infraestructura. El año pasado no pudimos llevar adelante y este año vamos a tener que comprar y hacer algunas inversiones, es para sostener la infraestructura tecnológica, los servidores, y demás, porque UADER está haciendo un proceso de digitalización importantísimo”.

En cuanto a la cantidad de estudiantes inscriptos, especificó que “a los niveles que la matrícula crecía año a año, donde teníamos 2.000 o 3.000 estudiantes más, a ese nivel no fue este año. Fue muy poco, fue marginal, hubo 200 a 300 más en las facultades que más crecía. Sí creció mucho en la Facultad de Ciencia y Tecnología de Oro Verde, donde vamos a tener un problema de espacio porque, por lo menos mínimamente, tenemos que hacer dos baños, y estamos viendo cómo lo vamos a encarar. Está explotado de matrícula y entiendo que debe ser por esto de las carreras tecnológicas y la salida laboral que van a tener a futuro”.

“Con estas propuestas modernas de videojuego, de programación, de IA, ha crecido muchísimo, y otras carreras no tanto. Es prácticamente neutro, muy residual el margen de crecimiento. En años anteriores era un crecimiento exponencial lo que iba teniendo la Universidad”, resumió.

Situación salarial

Consultado por el salario docente en UADER, Filipuzzi aseveró que “hay recibos de sueldo de algunos docentes de universidades nacionales que cobran 250 mil o 300 mil pesos, pero nosotros tenemos dos sistemas de pago. Uno es dedicaciones, que tenemos algunos cargos que vienen del año 2010, 2011, que los sueldos no están mal, están mejor que esos montos, aunque depende mucho de antigüedad, etc. Ahora, en el sistema de horas es prácticamente lo mismo”.

“Nosotros tenemos algunos docentes que se les paga con horas y otros con dedicaciones, normalmente los que concursan tienen las dedicaciones en los concursos ordinarios, porque no tenemos todos los cargos ordinarios que necesitaría el sistema. Tenemos un problema con los sueldos docentes, no se puede negar”, sentenció.

Remarcó que “en UADER también tengo escuelas de nivel inicial, primaria, secundaria, y es un tema porque están fuera del sistema de CGE, entonces en este momento, por ejemplo, tenemos problemas con el boleto colectivo. Estoy teniendo reclamos porque los docentes de UADER de primaria y secundaria no tienen el boleto de colectivo gratuito”.

Por otra parte, sobre la tasa de egresados, el rector dijo que “hemos mejorado muchísimo con cambios que hemos ido haciendo en los planes. Venimos un poco retrasados y estamos tratando de apurarlo en la Facultad de Gestión el cambio en el tema de las tesis. Empezamos a trabajar mucho la alternativa de hacer un trabajo integrador final; la tesis es prácticamente un proyecto de investigación y con el trabajo integrador ha habido un crecimiento muy grande de egresados”.

“Cuando uno ve el nivel de egresados en la Facultad de Gestión quedó retrasado porque no tuvo cambios en el sistema de tesis, pero ahora lo estamos trabajando muy fuerte y discutiendo en esta facultad, pero hay que modificar los programas para cambiarlo”, señaló.

Polémica cátedra libertaria

Consultado por la anunciada y polémica cátedra libertaria, Filipuzzi sostuvo que “no se avanzó”. “Ahora tengo un pedido de reunión del diputado Roque Fleitas, pero creo que tiene que ver con estos temas de cuestiones de tecnología y cosas que están analizando, no sé si en la Cámara o algo que quieren hacer, o un asesoramiento, pero no se avanzó con aquella famosa cátedra ni nada. Nosotros obviamente seguimos abiertos a la discusión cada vez que lo quiera plantear cualquier sector político”, refirió.

Sobre la polémica, consideró que “en aquel momento se dieron muchas discusiones de todos los lados y me parece que esa discusión frenó lo otro. Lo que sí hay que decir es que se empiezan a instalar grupos, ya internamente a nivel estudiantil, que están vinculados con el sector libertario y esta discusión seguramente va a seguir para adelante y hay que darla”.