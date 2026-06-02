FEMER evalúa contra reloj la nueva oferta de aranceles de la OSER

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) definirá en los próximos días si acepta la última propuesta de actualización de aranceles presentada por la Obra Social de Entre Ríos (OSER). La entidad médica provincial llega a esta instancia de análisis tras haber rechazado de forma unánime un ofrecimiento previo de la obra social estatal, al cual calificaron de inequitativo para los profesionales de la salud.

Los motivos del rechazo inicial

De acuerdo a lo explicado por voceros sectoriales, la primera oferta de la obra social contenía subas segmentadas que profundizaban las diferencias salariales internas. El ofrecimiento contemplaba incrementos parciales que beneficiaban a algunos profesionales y excluían a otros, una situación que generaba inequidades entre los más de 2.500 médicos representados por la entidad.

Al respecto, un referente del sector médico entrerriano fue categórico al fundamentar la negativa: "Si se le otorga un aumento a una especialidad y a otra no, entendemos que no es una propuesta equitativa".

Detalles de la nueva propuesta y el reclamo por la inflación

El sitio APF Digital señaló que ante el rechazo de la Femer, la conducción de la OSER modificó los términos y presentó una contraoferta que consiste en un incremento lineal del 3,5% para todos los códigos y nomencladores médicos.

A pesar del cambio de estrategia hacia una suba generalizada, el porcentaje sembró una profunda disconformidad en la comunidad médica local, donde advierten que los honorarios arrastran un retraso severo frente al costo de vida actual.

"Es un aumento muy bajo y está muy alejado de la realidad económica. Los valores que perciben los profesionales no se modifican desde abril de 2025, mientras que la inflación acumulada desde entonces ronda entre el 35% y el 38%, o incluso más", advirtió un especialista consultado.

Definición en los departamentos y el impacto en los afiliados

La propuesta formal ya fue remitida a las conducciones de los círculos médicos departamentales, cuyos integrantes se encuentran analizando el impacto de los números en las consultas y prácticas cotidianas.

A pesar de la tensión por la pérdida del poder adquisitivo de los profesionales, desde el sector médico aclararon que se busca resguardar la paz social, contemplando la delicada coyuntura socioeconómica local y el rol clave que tiene la obra social en la provincia.

"Entendemos la situación del país y de la provincia. También sabemos que el OSER brinda cobertura a una gran parte de la población entrerriana, por lo que no podemos desconocer esa realidad", expresaron fuentes ligadas a la negociación.

Estado actual del servicio

Por el momento, las autoridades médicas de la provincia confirmaron que la atención médica a los afiliados se mantiene con total normalidad en los efectores privados. No obstante, alertaron que, de no lograrse una recomposición más acorde al escenario inflacionario, podrían suscitarse inconvenientes en las prestaciones a mediano plazo.

Respecto a los plazos legales y gremiales para la resolución del conflicto, una fuente cercana a esta Agencia precisó: “Todavía no tenemos una respuesta concreta, supongo que la tendremos entre esta semana y la semana que viene”.