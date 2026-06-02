Provincia invertirá más de $200 millones en obras de infraestructura para un hospital

Con una inversión superior a los 214 millones de pesos, el Gobierno de Entre Ríos llevará a cabo tareas de reparación edilicia, recambio de cubiertas e instalación de gas natural en el hospital María Eva Duarte de Perón de General Campos, en el departamento San Salvador.

La apertura de sobres de la licitación pública 03/2026 se llevará a cabo el viernes 5 de junio de 2026 a las 10 en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, en la ciudad de Paraná. La obra, que se ubicará en la calle Batalla de Cepeda 526, será ejecutada a través del ministerio de Planeamiento e Infraestructura, cuenta con un presupuesto oficial de 214.559.024 pesos y prevé un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló: "Mejorar las condiciones edilicias de este hospital permitirá acompañar el crecimiento de la demanda y ofrecer una atención más eficiente y espacios más seguros, funcionales y adecuados para pacientes, trabajadores de la salud y toda el área de influencia del centro norte entrerriano". Asimismo, el funcionario sostuvo que cada obra en el sistema sanitario representa una mejora concreta en la calidad de atención y forma parte de una política sostenida de fortalecimiento edilicio.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, destacó que la licitación de esta obra "reafirma el compromiso del gobierno provincial con el fortalecimiento de la red pública. Las intervenciones previstas permitirán optimizar el funcionamiento del hospital y brindar mejores condiciones para la atención de los vecinos de General Campos y de toda la zona". Blanzaco agregó que cada inversión en infraestructura se traduce en una mayor capacidad de respuesta, calidad en las prestaciones y accesibilidad para la comunidad.

Los trabajos técnicos previstos incluyen el reemplazo parcial de la cubierta de chapa existente, incorporando nueva zinguería y desagües pluviales. Además, se ejecutarán tareas de reparación en fundaciones y muros afectados por grietas, junto con el recambio de pisos, contrapisos, zócalos y revoques en distintos sectores del edificio, entre los que se encuentran las áreas de dirección, administración, farmacia y sala de espera.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación de la red de gas natural en reemplazo del sistema de gas envasado actual, incluyendo la provisión de nuevos calefactores para el establecimiento. La obra contempla también la reestructuración de espacios internos para independizar el servicio de farmacia del sector administrativo, la renovación de aberturas y la incorporación de un sistema de prevención contra incendios con su correspondiente señalética y matafuegos.