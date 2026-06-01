Fútbol: tres visitantes sacaron ventaja en los partidos de ida de cuartos de final

Se disputaron los partidos de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña y, en este marco, se dieron tres triunfos visitantes. Los que ganaron lejos de su casa fueron Unión Agrarios Cerrito, Viale FBC y Atlético María Grande.

Los partidos del domingo

En la ciudad de Hernandarias, Unión Agrarios prácticamente cerró la serie y derrotó a Independiente por 3 a 0, con dos tantos de Iván Aguilar y uno de Lucas Villagra, de penal, sobre el final del partido.

Otro visitante que se impuso con autoridad fue Atlético María Grande, que derrotó a domicilio a Cultural, en Crespo, por 1 a 0. El único tanto del partido llegó a través de un corner ejecutado por Diego López y conectado por Matías Barzola. El Rojo tuvo un buen partido a nivel defensivo y pudo ampliar el marcador durante del desarrollo, con un remate de Cardozo, en el complemento, desde larga distancia que dio en el travesaño. Se fue expulsado Santa Cruz en la visita, promediando el segundo tiempo.

Por otra parte, Viale FBC también salió victorioso en la ciudad de María Grande, donde se impuso por 2 a 1 sobre Litoral. Arrancó ganando el local, con un penal ejecutado por Matías Peralta a los 12 minutos, pero sobre el final del primer tiempo, en un período con mucha fricción, se fue expulsado el autor del gol y la visita aprovechó muy bien el hombre de más en cancha, señala Dx3 Online.

La V Azulada ya había tenido el control de las mejores jugadas en los últimos 25 minutos del primer tiempo y cerró el primer período dominando el partido. En el inicio del segundo tiempo, con un muy buen manejo de la pelota parada y los centros, encontró primero el empate transitorio, luego de un centro conectado por Diego Correa, a los 10′ del complemento y a los 14′ una jugada con la misma dinámica, encuentra otro centro de Taborda definido por el goleador Izaguirre. Para colmo de males para el local, un minuto más tarde se fue expulsado por doble amonestación Alexis Casco.

El elenco visitante tuvo todo para ampliar la diferencia, pero levantó el pie del acelerador y trabajó el resultado a su favor, y cerrará la llave en La Loma.

En el último de los cotejos, Juventud Unida y Deportivo Tuyango empataron 0 a 0. El partido fue parejo, con pocas situaciones de gol y todo se definirá en la localidad de Piedras Blancas.