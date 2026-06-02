Buscan reconocer y estimular la conservación del patrimonio arquitectónico entrerriano

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abre una nueva convocatoria del concurso Beneficio a la Conservación del Patrimonio Edilicio. En el caso de inmuebles privados urbanos, los beneficios para los tres primeros lugares son la exención del cien por ciento (100%) del Impuesto Inmobiliario Urbano Provincial.

La iniciativa, impulsada a través de la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural y el Área de Patrimonio, busca reconocer las intervenciones de conservación y restauración realizadas sobre inmuebles urbanos con declaratoria patrimonial provincial, fomentando el compromiso de propietarios particulares e instituciones públicas con el cuidado del patrimonio construido de Entre Ríos.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto de 2026. Se desarrolla en el marco de la Ley Provincial de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial Nº 10.911/21 y la Ley Provincial Nº 11.046/22.

El beneficio previsto por la normativa consiste, en el caso de inmuebles privados urbanos, en la exención del cien por ciento (100%) del Impuesto Inmobiliario Urbano Provincial, con el siguiente alcance:

Primer premio: exención por tres años.

Segundo premio: exención por dos años.

Tercer premio: exención por un año.

Para inmuebles públicos urbanos, el reconocimiento consistirá en una mención especial y la colocación de una placa que identifique al inmueble como seleccionado en el concurso.

Podrán postularse obras de preservación, restauración y/o conservación ejecutadas total o parcialmente sobre inmuebles patrimoniales ubicados en el territorio provincial, pertenecientes tanto a particulares como a entidades civiles sin fines de lucro y organismos públicos. El jurado estará integrado por tres especialistas con antecedentes en patrimonio cultural y arquitectura patrimonial, quienes evaluarán especialmente el grado de preservación patrimonial alcanzado, la autenticidad de las intervenciones, la integridad del bien y su representatividad histórica y arquitectónica.

Las postulaciones deberán presentarse en sobre cerrado en la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, ubicada en calle Carlos Gardel 42 de la ciudad de Paraná, indicando en el exterior "Concurso Beneficio a la Conservación del Patrimonio Edilicio", o enviarse por correo electrónico a: concursobeneficiopatrimonio@gmail.com

Conocé los inmuebles con Declaratoria Patrimonial Provincial en este enlace.

Reglamento completo en este link.