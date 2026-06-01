Las becas educativas en Entre Ríos aumentaron hasta un 670% desde diciembre de 2023

Entre Ríos elevó los montos de las becas y mantuvo 15.000 estudiantes beneficiados. Desde 2023 Entre Ríos incrementó hasta un 670% los montos de las becas provinciales.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Becario, consolidó una política sostenida de actualización de los montos de las becas educativas, con incrementos significativos entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 en todos los niveles.

Según el informe oficial, las becas secundarias pasaron de 6.500 pesos en diciembre de 2023 a 50.000 pesos en mayo de 2026, lo que representa un incremento del 670 por ciento. En tanto, las becas terciarias aumentaron de 10.500 a 70.000 pesos, alcanzando una suba del 566,7 por ciento.

El mayor crecimiento se registró en el nivel universitario, donde el monto ascendió de 13.000 a 100.000 pesos, también con un incremento del 670 por ciento. Desde el gobierno provincial señalaron que esta decisión apunta a fortalecer el acompañamiento a estudiantes de nivel superior, teniendo en cuenta los mayores costos que implica la formación académica.

En ese marco, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que este esquema “fue posible gracias a una administración eficiente de los recursos públicos”. Además, explicó que se eliminaron gastos que no estaban directamente vinculados con la política educativa, como las maratones organizadas por el Instituto Becario, publicó el portal oficial del gobierno entrerriano.

“Se trata de 500 millones de pesos que fueron redireccionados al sistema de becas”, indicó el funcionario. Asimismo, señaló que también se revisaron programas existentes, reduciendo estructuras con criterios discrecionales y reasignando esos recursos al fortalecimiento del acompañamiento económico a los estudiantes.

Colello remarcó además que se eliminaron intermediarios y se redefinieron condiciones para “garantizar que las becas lleguen efectivamente a quienes más las necesitan”. En ese sentido, subrayó que, pese a un contexto complejo en términos de recaudación, la provincia logró sostener la cantidad de beneficiarios, que ronda los 15.000 estudiantes, e incrementar significativamente los montos de las becas.

Desde el Instituto Becario señalaron que la evolución de los montos responde a una política progresiva orientada a garantizar que las becas sean una herramienta efectiva para sostener las trayectorias educativas y ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, destacó el aporte de los profesionales entrerrianos al sostenimiento de las políticas educativas y remarcó que “muchos de los programas se sostienen gracias al cumplimiento del impuesto al ejercicio de las profesiones liberales”.

Finalmente, Berdiñas valoró el rol del Estado provincial en el fortalecimiento del sistema de becas. “Trabajamos con el convencimiento de que este sistema solidario permite que miles de estudiantes puedan seguir persiguiendo sus sueños, alcanzar objetivos y aportar al progreso de Entre Ríos”, expresó.