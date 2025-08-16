En el epílogo, Tigre se lo dio vuelta a Racing

Este viernes por la noche el estadio Presidente Perón de Avellaneda fue escenario del partido entre Racing y Tigre. Por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, estos dos elencos se midieron en un mano a mano correspondiente a la Zona A. El árbitro del juego fue Darío Herrera, acompañado por Fernando Echenique en el VAR.

El primer equipo en contar con una llegada fue el visitante, con una excelente habilitación de Santiago González para Ignacio Russo. El atacante ex Patronato partió en la misma línea que el último defensor hacia el mano a mano con Gabriel Arias, que contuvo el remate con una buena salida.

Racing tuvo dificultades para generar ocasiones, pero finalmente llegó al gol luego de un inesperado remate de Adrián Balboa. El uruguayo de paso por Patronato controló el balón en la puerta del área luego de un fallido centro de Tomás Conechny y tras acomodarlo con el pecho sacó un remate que dio en el poste derecho del arco de Felipe Zenobio y se transformó en el 1-0. Golazo a los 43 para la ventaja del local.

Ya en la segunda mitad, una falta en la mitad de la cancha complicó al anfitrión. Fue Franco Pardo quien golpeó desde atrás a Russo y recibió la segunda tarjeta amarilla, por lo que se fue expulsado a los nueve minutos del complemento.

Con uno más, Tigre comenzó a acumular situaciones de gol. Un ejemplo es el cabezazo de Braian Martínez que se fue por encima del travesaño luego de un tiro de esquina jugado desde el costado izquierdo. Luego de ese remate el VAR convocó al árbitro para que revise la jugada.

En la revisión se vieron dos agarrones de camiseta evidentes, aunque el árbitro terminó sancionando el de Gabriel Rojas sobre Russo, que no llegó a participar de la jugada por la toma de camiseta. Es por este motivo que hubo penal para el Matador, que Braian Martínez canjeó por gol a los 45 con un remate que se metió por el costado izquierdo del arco local.

Racing pudo volver a ponerse en ventaja con un centro desde la derecha de Facundo Mura tras el que Marco Di Césare ganó de cabeza. El anticipo del defensor se perdió por el costado izquierdo del arco de Zenobio.

Tigre no desaprovechó su chance. El segundo llegó luego de un desborde y centro de derecha por parte de Martínez, que pinchó la pelota para la posición de Russo. El surgido en Rosario Central cabeceó contra el poste izquierdo y anotó el 2-1 a los 48 minutos para el festejo del visitante, que se quedó con los tres puntos.

Tigre ganó y así llegó a los siete puntos con los que está en la sexta colocación del torneo. Racing, por su lado, quedó 13° con cuatro unidades y podría quedar penúltimo si Boca gana el domingo. En la próxima fecha, el equipo de Diego Dabove recibirá a Independiente Rivadavia, el viernes 22 desde las 20; mientras que los de Gustavo Costas -que se fue expulsado- visitarán a Argentinos Juniors el domingo 24, desde las 16.15.

-SÍNTESIS-

Racing 1-2 Tigre.



Goles:

43’PT: Adrián Balboa (RAC).

45’ST: Braian Martínez -penal- (TIG).

48’ST: Ignacio Russo (TIG).



Expulsado:

9’ST: Franco Pardo (RAC).



Formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Franco Pardo, Agustín García; Facundo Mura, Richard Sánchez, Bruno Zuculini, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Elías Torres y Adrián Balboa.

DT: Gustavo Costas.



Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Santiago González, Bruno Leyes; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Sebastián Medina; Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.



Cambios:

ET: ingresó Martín Barrios por Bruno Zuculini (RAC).

11’ST: ingresó Marco Di Césare por Elías Torres (RAC).

12’ST: ingresó Elías Cabrera por Simón Rivero (TIG).

13’ST: ingresó Alfio Oviedo por Sebastián Medina (TIG).

23’ST: ingresó Gabriel Rojas por Tomás Conechny (RAC).

23’ST: ingresó Adrián Martínez por Adrián Balboa (RAC).

30’ST: ingresó Agustín Almendra por Richard Sánchez (RAC).

32’ST. ingresó Braian Martínez por Bruno Leyes (TIG).



Amonestados:

4’ST: Franco Pardo (RAC).

17’ST: Gabriel Arias (RAC).

41’ST: Agustín Almendra (RAC).

42’ST: Braian Martínez (TIG).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Fernando Echenique.



Estadio: Presidente Perón.