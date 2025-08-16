Liga Paranaense: se juega la segunda fecha del Clausura

Este sábado desde las 15.30 se pondrán en marcha los siete partidos correspondientes a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol. Los equipos que componen la primera división del fútbol liguista de Paraná tendrán actividad este sábado a excepción de Argentino Juniors, que quedará libre.

Luego de los resultados de la primera fecha habrá que prestar especial atención a lo que haga Atlético Paraná. El Gato recibirá a Peñarol luego de su debut con victoria por 3-1 como visitante ante Oro Verde. El Tricolor también es un equipo al que se deberá prestar atención: en el debut venció al subcampeón Neuquen por 2-1.

Patronato también intentará repetir el éxito de la primera fecha recibiendo a Don Bosco, que viene de quedar libre en la primera jornada. Sportivo Urquiza, por su parte, buscará volver a ganar (en el debut venció a Palermo 2-0) cuando visite a Belgrano, que comenzó con un dudoso empate ante Argentino Juniors (0-0).

En los duelos restantes, Instituto será anfitrión de Camioneros; Los Toritos recibirá a Oro Verde y Palermo hará de local ante San Benito.

Fixture | Fecha 2 | Copa de la Liga Paranaense

Sábado 16/8 - Desde las 15.30:

Atlético Paraná - Peñarol.

Patronato - Don Bosco.

Belgrano - Sportivo Urquiza.

Neuquen - Universitario.

Instituto - Camioneros.

Los Toritos - Oro Verde.

Palermo - San Benito.

Libre: Argentino Juniors.