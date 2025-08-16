Cuatro partidos dan continuidad a la quinta fecha del Clausura

La continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional tendrá cuatro partidos este sábado. Habrá tres juegos por la Zona B y uno por la Zona A, con actividad que comenzará a las 14.15 en Vicente López.

14.15: Platense - San Lorenzo (Zona B)

En el estadio Ciudad de Vicente López, Platense recibirá a San Lorenzo de Almagro desde las 14.15. El árbitro del juego por la Zona B será Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Álvaro Carranza. La transmisión del encuentro irá por la pantalla de ESPN premium.

El Calamar viene de empatar con Instituto como visitante por 1-1, resultado con el que llegó a tres puntos y está penúltimo en su grupo. El Ciclón por otra parte, lidera junto a River con ocho unidades luego de su última victoria por 1-0 sobre Vélez en condición de local.

De no mediar nada extraño, ninguno de los dos equipos tendrá jugadores entrerrianos desde el arranque del juego.

-Probables formaciones:

Platense: Juan Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini.

DT: Cristian González.



San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali.

DT: Damián Ayude.

16.15: Huracán - Argentinos Juniors (Zona A)

El único encuentro de la Zona A en esta jornada será a partir de las 16.15, entre Huracán y Argentinos Juniors. El enfrentamiento se desarrollará en el estadio Tomás Ducó y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Silvio Trucco. La transmisión será de TNT Sports.

El Globo viene de vencer a Tigre como visitante por 1-0, con lo que llegó a seis puntos y está en la octava posición; mientras que el Bicho suma cinco unidades y está décimo luego de su victoria ante Unión de Santa Fe por 1-0 como local.

Entre las probables formaciones se prevé que el local disponga de los entrerrianos Fabio Pereyra y Eric Ramírez; mientras que en el visitante sería titular el ex Patronato Francisco Álvarez.

-Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán De la Fuente, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Agustín Urzi; Eric Ramírez.

DT: Frank Kudelka.



Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Diego Porcel y Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.

18.30: Rosario Central - Deportivo Riestra (Zona B)

En el estadio Gigante de Arroyito se medirán dos de los animadores de la Zona B: Rosario Central será anfitrión de Deportivo Riestra. El árbitro del juego que iniciará a las 18.30 será Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión del encuentro, en tanto, será de TNT Sports.

El Canalla viene de empatar 0-0 en Tucumán ante Atlético y se ubica en la quinta colocación del grupo con seis unidades; mientras que Riestra tiene también seis puntos, pero viene de perder por 1-0 ante Defensa y Justicia.

Para este partido se estima que el entrenador del Malevo ponga desde el arranque al paranaense Ignacio Arce. También estará desde el principio el ex Patronato Jonathan Herrera.

-Probables formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Juan Randazzo, Nicolás Caro Torres, Nicolás Sansotre; Rodrigo Gallo, Pablo Monje, Mateo Ramírez; Leonardo Landriel, Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.

20.30: Vélez - Independiente (Zona B)

A partir de las 20.30, la Zona B despedirá la jornada futbolera del sábado con el duelo entre Vélez e Independiente. El árbitro del juego en el estadio José Amalfitani será Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Diego Ceballos. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Fortín viene de perder ante San Lorenzo por 1-0, con lo que quedó en la octava posición del grupo con cinco unidades; mientras que el Rojo empató 0-0 con River Plate y suma apenas dos unidades, por lo que está en la última colocación de la zona.

Entre las probables formaciones no destacan presencias entrerrianas. Sí será del arranque el ex Patronato Gabriel Ávalos con la camiseta del Rojo.

-Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos.

DT: Julio Vaccari.

Fuentes: Diario Jornada, TyC Sports, La Capital y Cadena 3.