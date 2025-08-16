Liga Provincial: hubo acción en tres de las cuatro zonas

Olimpia le ganó a Echagüe a domicilio en uno de los duelos paranaenses de la fecha.

Este viernes por la noche hubo acción correspondiente a la Liga de Mayores de Básquet. Tres de las cuatro zonas que componen el torneo masculino tuvieron encuentros correspondientes a la tercera fecha del torneo y comienzan a definirse ciertas tendencias dentro de los grupos.

En la Zona 1 sigue habiendo un solo líder. Luego de ganar el clásico sansalvadoreño, Ferrocarril venció a Parque por 84-62 en Villaguay y manda con puntaje perfecto. En esta fecha hubo dos equipos que perdieron el puntaje perfecto: Sarmiento de Villaguay, que cayó ante Sportivo de San Salvador por 82-79, y Ciclista, que perdió 82-72 ante Sionista como local. Más abajo aparece Olimpia, que venció 73-71 a Echagüe y obtuvo su primer éxito del torneo.

En la Zona 3 hay dos equipos invictos hasta el momento: Estudiantes y Ferrocarril de Concordia. El primero venció a Santa Rosa por 82-71; mientras que el segundo derrotó a Vélez Sarsfield por 87-71 como visitante. En los duelos restantes hubo victorias de San José (90-88 a Capuchinos) y La Armonía (79-72 a Social Federación).

Por la Zona 4 solo hubo un anticipo. BH de Gualeguay derrotó a Luis Luciano por 90-74 y le arrebató temporalmente el liderazgo a Regatas de Uruguay, que juega este domingo frente a Peñarol, como visitante. Los dos encuentros restantes los protagonizarán Bancario - Atlético Tala y Juventud Unida - Zaninetti.

La Zona 2, con participación de cinco equipos paranaenses, tendrá su actividad este domingo desde las 20. Paracao recibirá a Talleres; Quique visitará a Progreso y Recreativo será anfitrión de Estudiantes. El único duelo sin actividad capitalina será entre Independiente de La Paz y Urquiza de Santa Elena.

Resultados | Liga Provincial de Mayores

-Zona 1:

Viernes 15/8:

Parque 62-84 Ferrocarril.

Echagüe 71-73 Olimpia.

Ciclista 72-82 Sionista.

Sportivo 82-79 Sarmiento.



-Zona 2:

Domingo 17/8 - Desde las 20:

Paracao - Talleres.

Independiente - Urquiza.

Progreso - Quique.

Recreativo - Estudiantes.



-Zona 3:

Viernes 15/8:

San José 90-88 Capuchinos.

Estudiantes 82-71 Santa Rosa.

Vélez Sarsfield 71-87 Ferrocarril.

La Armonía 79-72 Social Federación.



-Zona 4:

Viernes 15/8:

BH 90-74 Luis Luciano.



Domingo 17/8 - Desde las 20:

Juventud Unida - Zaninetti.

Bancario - Atlético Tala.

Peñarol - Regatas.